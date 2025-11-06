為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    明重啟拍賣屠宰 台中進豬多1成

    2025/11/06 05:30 記者蔡淑媛／台中報導
    中央疫情應變中心宣佈六日中午恢復活豬運輸、七日凌晨重啟拍賣屠宰，台中市府昨天下午到建國市場公民有等五十攤溫體肉攤進行清消。（記者蔡淑媛攝）

    中央疫情應變中心宣佈六日中午恢復活豬運輸、七日凌晨重啟拍賣屠宰，台中市府昨天下午到建國市場公民有等五十攤溫體肉攤進行清消。（記者蔡淑媛攝）

    台中豬場爆非洲豬瘟疫情，全國活豬禁運、禁宰十五天，中央疫情應變中心宣佈六日中午恢復活豬運輸、七日凌晨重啟拍賣屠宰，台中市府昨天下午到建國市場公民有等五十攤溫體肉攤進行清消，針對解禁開市首日是否造成供需混亂，經發局長張峯源表示，中央調節首日進豬約二二〇〇頭進台中，比平日約多一成左右。

    台中市豬肉市場每日進豬量約一八〇〇到二〇〇〇頭，張峯源表示，中央疫情應變中心對全國猪市進行調節，管控拍賣頭數、進市場數量，首日計畫調節進豬量約二二〇〇頭，以滿足市場需求量。

    建國市場主委蔡玲欽說，市場十五天沒溫體豬可買賣，嚴重影響攤商、小吃以及相關產業生計，攤商已經做好準備開市。

    為因應今天起陸續恢復豬隻運送、屠宰、拍賣與上市，市府昨日展開屠宰場、豬肉攤與運輸車輛清消，其中昨日清消溫體豬肉攤十六攤，今天三十四攤，準備明天開市。

    張峯源也說，溫體豬肉攤停市十五天，針對市府列管四一八攤豬肉攤，除了中央補貼每攤補助三萬元，市府加碼每天一〇〇〇元，等於一攤共補助四萬五〇〇〇元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播