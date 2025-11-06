明重啟拍賣屠宰 台中進豬多1成

中央疫情應變中心宣佈六日中午恢復活豬運輸、七日凌晨重啟拍賣屠宰，台中市府昨天下午到建國市場公民有等五十攤溫體肉攤進行清消。（記者蔡淑媛攝）

台中豬場爆非洲豬瘟疫情，全國活豬禁運、禁宰十五天，中央疫情應變中心宣佈六日中午恢復活豬運輸、七日凌晨重啟拍賣屠宰，台中市府昨天下午到建國市場公民有等五十攤溫體肉攤進行清消，針對解禁開市首日是否造成供需混亂，經發局長張峯源表示，中央調節首日進豬約二二〇〇頭進台中，比平日約多一成左右。

台中市豬肉市場每日進豬量約一八〇〇到二〇〇〇頭，張峯源表示，中央疫情應變中心對全國猪市進行調節，管控拍賣頭數、進市場數量，首日計畫調節進豬量約二二〇〇頭，以滿足市場需求量。

建國市場主委蔡玲欽說，市場十五天沒溫體豬可買賣，嚴重影響攤商、小吃以及相關產業生計，攤商已經做好準備開市。

為因應今天起陸續恢復豬隻運送、屠宰、拍賣與上市，市府昨日展開屠宰場、豬肉攤與運輸車輛清消，其中昨日清消溫體豬肉攤十六攤，今天三十四攤，準備明天開市。

張峯源也說，溫體豬肉攤停市十五天，針對市府列管四一八攤豬肉攤，除了中央補貼每攤補助三萬元，市府加碼每天一〇〇〇元，等於一攤共補助四萬五〇〇〇元。

