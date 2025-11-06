台中老人租屋難 議員協助40戶都拒絕

台中市民進黨多位議員要求都發局協助長者租不到屋的困境。（記者蘇金鳳攝）

社宅整體入住率也低 要求成立「友善長者租屋媒合平台」

台灣老人租不到房子情況日益嚴重，中市民進黨多位市議員質疑，台中市自稱是「幸福城市」，但現在六十五歲以上長者要租屋卻是困難重重，不但民間不願意租，連社會住宅也租不了，統計到九月為止，整體入住率僅一〇．四六％，要求都發局要提出解決之道，應成立「友善長者租屋媒合平台」，不要讓長輩陷入無屋可住的困境。

都發局︰要求業者優先處理長者

都發局長李正偉表示，依住宅法第四條規定社宅有十三類關懷戶，需要提供至少四〇％給關懷戶，六十五歲長者是其中一類，若是增加比例，恐排擠到其他十二類的關懷戶；十一月份最新統計數字，台中市已出租十四處社宅共三六六八戶，關懷戶已入住了四成以上，其中六十五歲以上的長輩入住了四七三戶，總共佔一六．六％；他強調會整體評估，也會向住宅審議委員會提案，並且加強包租代管部分，要求業者優先處理長者案件。

議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、謝家宜、陳雅惠、蕭隆澤昨天在市議會質疑，統計至今年九月，六十五歲以上老人成功申請入住社宅僅二九六戶，僅一〇．四六％，實在太低。

議員︰篩選出願意租給長輩列表

陳俞融表示，有一位長輩向她求救，表示一直租不到房子，她自己便協助尋找，但找了四十戶，只要一打電話過去，對方得知年齡連讓他們看房都不願意，她請都發局來媒合，但媒合竟是零，最後才終於租到，但若沒有民意代表協助的長者，不就流落街頭？

陳俞融指出，根據都發局「近三年完工社宅」申請資料，七處新社宅招租，六十五歲以上長輩的總申請件數高達一五六七件，未成功入住高達一二三七人，其中因「未中籤」者七一一 位，然而社宅的「無障礙房型」中，還有三十八戶是「空戶」，應該釋出給長輩。

她要求市府成立「友善長者租屋媒合平台」，主動與大型租屋網站合作，篩選出「願意租給長輩」的房屋列表，並設立單一窗口，公開友善長者的租屋資訊。

台中老人租不到房子日益嚴重，社宅入住率也低。（市府提供）

