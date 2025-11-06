特教兒遭不當管教 蔣萬安挨轟不道歉

台北市某特教幼兒園學童被隨車教保員不當管教，家長陳先生（左）與議員林延鳳（右）控訴該園通報機制失靈。 （記者甘孟霖攝）

民代指學校通報機制失能 家長控蔣態度傲慢 市府︰校長送懲處

台北市議員林延鳳昨日揭露，台北市某特教幼兒園有學童被校車上的隨車教保員不當管教，中間長達十一天學校通報機制失能。家長陳先生也控訴，台北市長蔣萬安面對此事態度傲慢，要求蔣萬安好好督促底下的局處，不要讓家長提心吊膽。該校表示，確認隨車人員有不當行為後，已即刻解聘。市府晚間指出，蔣萬安已下令即刻將該校校長送考核會懲處。

請繼續往下閱讀...

林延鳳︰學校沒向教育局回報

林延鳳昨上午於蔣萬安專案報告質詢中指出，十月十六日台北市某特教幼兒園發生孩童被校車隨車教保員毆打，導致孩子身體紅腫瘀青，家長通報學校後，學校卻沒有向教育局回報，更是等到十一天後才查看到監視器畫面，這期間該教保員還持續送車，校長明知教保員有暴力行為，還試圖輕放，而今行為人已坦言動手，蔣萬安應即刻向家長道歉。

蔣萬安︰有延誤通報 一定依法追究

蔣萬安昨在議場回應，教育局有向他回報此事，也即刻啟動調查，如果有延誤通報，一定依法追究，校方如有責任會依規定懲處，但隻字未提道歉。

林延鳳昨下午與陳先生召開記者會，陳先生說，事發後可明顯感覺孩子抗拒搭校車，讓他們不知所措，而看到蔣萬安答詢態度，讓他感覺非常傲慢，針對這件事情市長的道歉是必須的，也希望蔣好好督促下級，別再讓家長提心吊膽。

林延鳳也指，該校校長過去在擔任主任時，就曾因隱匿校安事件不通報而被裁處，今年八月接校長後，兩個月又發生兩起事件，這校長真的適任嗎？如果無法獲得家長信任，請他離開。

校方︰確認有不當行為後 已終止聘僱

該校回應，事發隔天因家長會反應而知悉，當日就進行校安通報、保留影像；事後，於影像確認隨車人員有不當行為後，立即終止聘僱，維護幼兒權益，該校也向被害幼兒及家長表達真誠歉意。目前已召開校事會議，全部委任外聘專業人員組成處理小組，從速從嚴調查相關違失人員，並將爭議影像提供警方偵查，並即刻啟動被害人保護措施。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法