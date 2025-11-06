為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    非洲豬瘟衝擊 新北加碼補助豬肉攤1.5萬

    2025/11/06 05:30 記者黃政嘉、賴筱桐／新北報導

    非洲豬瘟中央災害應變中心昨天宣布，今天中午起恢復活豬運載，明天起恢復拍賣、屠宰與屠體運輸，新北市長侯友宜表示，市府會配合中央政策，嚴格把關食品安全。繼經濟部公告禁宰期間補助各地市場生鮮豬肉攤商每攤三萬元後，新北市府也加碼補助一．五萬元，各市場自治會今起可登記造冊，向市場處提出申請。

    市場處說明，新北市加碼補助包括「營業損失補助」，依中央補助方案，再加碼一五〇〇萬元，補助每位生鮮豬肉販售攤商一．五萬元，審查將從寬認定，給予攤商實際支持；「公有市場使用費減免」則是針對無法出攤營業的生鮮豬肉、販售肉製品及熟食品攤位，按日減免使用費。

    市場處表示，二項加碼補助由各市場自治會登記造冊，十二月五日前函送新北市場處，應備文件包含攤商清冊、申請表、攤位照片或商品證明、負責人帳戶及身分證影本、切結書及領據。

    另外，近日有民眾發現三重區一家知名魯肉飯業者以素肉代替豬肉，未事先告知，引起爭議。消保官及衛生局昨到場稽查，發現店家在點餐處已明確標示「有加部分素肉替代」，消保官要求業者多貼幾張告示並加強溝通，避免消費者誤會而產生紛爭。

    消保官鍾佳儒說，業者自述十天前因豬肉不足開始添加素肉，目前尚未接獲消費者要求退費，若有民眾提出要求，業者願意重做其他品項取代。

