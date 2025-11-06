新北美術館救人潮 寄望三鶯線通車

新北市美術館今年4月開館後，入園或入館人次逐月遞減，議員要求改善。（新北市文化局提供）

入館人數逐月遞減 議員批靠活動撐場 侯友宜︰將串連周邊景點行銷

新北市美術館今年四月風光開幕，市議員劉哲彰昨在市政總質詢指出，美術館耗時十年、斥資近卅億元打造，入園或入館人次卻逐月遞減，如今與開館初期比較，一度落差高達十幾萬人次，僅靠世界壯年運動會、雙十升旗等活動支撐，甚至有市民仍不知道新北市有美術館，盼市府增加觀光誘因。市長侯友宜回應，未來捷運三鶯線有一站設在美術館正門口，通車時將串連周邊景點行銷。

5月辦世壯運 逾21萬人次入園

劉哲彰表示，美術館從規劃到啟用耗時十年，斥資近卅億元興建，造訪人次卻每況愈下、不如預期；今年四月廿五日開館後，五月舉行世壯運閉幕式，全月高達廿一萬多人次入園，後續卻呈現遞減趨勢，六月減少為十七萬多人次，七月驟降至八萬多，八月七萬多，九月僅剩四萬多人次，十月因舉辦雙十升旗典禮、斯巴達競賽，略增加至七萬多人次，但與美術館本身的吸引力沒有直接關聯。

劉哲彰促增加觀光誘因 推遊程

劉哲彰說，有市民不知道新北市已有美術館，也有人覺得太偏遠，呼籲文化局提升入館誘因，加強主題多元化，並結合周邊觀光景點行銷，讓民眾不只是因為「活動」而去，而是因為「美術館」造訪，建議比照中南部，結合旅行社推出一日遊、二日遊的收費遊程。

侯友宜表示，交通問題待捷運三鶯線通車後有望解決，屆時民眾可搭乘捷運前往，市府將連結周邊老街等景點推廣，美術館展覽主題也會結合民眾的喜好，已責成文化局做好全年度系列策畫；市府也規劃未來美術館結合旅行社，串起周邊景點、推出優惠方案等吸引遊客。

三鶯線年底完工 最快明年上半年通車

市議員江怡臻關心三鶯線是否如期在明年通車？她說，當初桃園機場捷運是在中央、地方政府雙邊同意下，採取先通車再改善，引發大眾疑慮，三鶯線是否會重蹈覆轍？另外，捷運建設計畫補助款被中央刪除九十億元，是否影響捷運建設？

侯友宜回應，三鶯線年底完工無太大問題，後續履勘需由交通部審視，因為碰上農曆春節，也要給交通部時間，他最大心願就是明年上半年通車；至於中央刪除補助款將由市款墊付，新北市捷運三環六線截至目前總經費約九一〇六億元，新北已負擔約一四六七億元，欠債預計要一四五年才能還完，但捷運建設不會因中央補助不到位就延遲。

市長侯友宜表示，捷運三鶯線通車後有望解決新北市美術館交通問題。（新北市捷運局提供）

