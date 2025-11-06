為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮光復商工學生午餐 協調國中小支援

    2025/11/06 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣政府以行政協助方式，由國中小午餐中央廚房支援光復商工學生午餐。（縣府提供）

    花蓮縣政府以行政協助方式，由國中小午餐中央廚房支援光復商工學生午餐。（縣府提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決重創光復鄉，市區餐飲行業幾乎全面停擺，衝擊國立光復商工學生午餐需求，經校方與縣府溝通協調，決定運用愛心捐款，請縣內國中小午餐中央廚房即日起至本學期末，支援一百五十名學生餐食並配送至學校。

    光復商工校長陳德明說，光復市區受災前，校內學生午餐以三種模式供應，包含請家長送午餐到學校或是從家裡帶、叫外送及學校提供愛心便當，這次洪災重創光復市區的餐飲行業，業者因為設備泡水損壞，目前幾乎全面停擺，供餐出現問題。

    經與縣府協調，同意由縣內國中小午餐中央廚房協助學校製作並提供午餐，由於光復商工屬於教育部管理，餐食費用部分則利用社會善心人士捐款以每人、每餐八十五元支應；住宿生早餐與晚餐目前由學校購買提供，老師部分因有收入及交通工具自行解決。

    縣府教育處指出，光復地區國中小廚房包含光復國中及大進國小，光復國中廚房受災嚴重無法使用，大進國小供應鳳林國中等十三校約一千人餐食，供應量能已達飽和，經協調富源國小中央廚房提供餐盆、湯桶等設備資源，以行政協助方式支援光復商工學生用餐需求。

    熱門推播