    首頁 > 生活

    花蓮0403震災美崙中繼宅、大愛屋 8日開放看屋

    2025/11/06 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣政府與中華民國紅十字會合作興建「組合屋」，配備基本家具家電。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府與中華民國紅十字會合作興建「組合屋」，配備基本家具家電。（記者王錦義攝）

    花蓮〇四〇三強震後，花蓮縣政府與中華民國紅十字會合作興建「組合屋」，預計於八日開放受災戶看屋，十二月可入住。入住名單依社會福利身分別篩選，原則上入住二年，視情況延長。

    12月入住 原則可住2年

    縣府社會處長陳加富說，八日早上開放組合屋看屋、下午則是大愛屋，兩處中繼宅家具、家電都備齊全。如果登記的人放棄就可候補，房型有單人房、最多住兩個人，兩人房可住四個人；但不少災民因工作與生活環境在市區，多數還是希望住在市區大愛屋。

    陳加富說，受災戶入住後，免付租屋費，只需付日常的水電費及可能會有的管理費。至於可住多久，原則上雖然是說二年，但實際上要看原來的房子修繕與重建的進度，不一定二年後就強制搬離，只要房子能安全返家，就會要求搬離，因此有可能可住超過二年。

    縣府指出，中繼「組合屋」位在花蓮市美崙地區林園公園旁空地，由紅十字會捐助經費二千八百萬元、國有財產署提供美崙地區民孝段三筆土地供縣府興建，設有單房與雙房格局，約卅戶災民有意入住，單房可住二人、雙房可住四人，鄰近林園公園，交通便利，生活機能佳。

    中繼屋配備基本家具家電

    美崙中繼屋紅十字會加碼四百五十萬元善款，購買室內基本家具家電，像床組、沙發、電視、電冰箱及洗衣機等；另外，由慈濟基金會設計、興建的大愛屋也預計在本月中旬舉行揭牌儀式，大愛屋位在花蓮市信義街與廣東街口、信義國小旁，建築融入高耐震結構與無障礙設施，共有一四四戶災民選擇入住。

    花蓮縣政府與中華民國紅十字會合作興建「組合屋」，預計八日開放看屋。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府與中華民國紅十字會合作興建「組合屋」，預計八日開放看屋。（記者王錦義攝）

