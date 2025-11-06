為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    員山童玩公園3期 地方盼勿再延宕

    2025/11/06 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣員山童玩公園將進入第三期工程，宜蘭縣府舉行地方說明會。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣員山童玩公園將進入第三期工程，宜蘭縣府舉行地方說明會。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣員山童玩公園二期工程正在驗收，至於斥資二．四億元、最重要的三期工程，訂於明年二月動工，縣府昨舉辦說明會，地方盼納入整體交通規劃，並要求如期如質完工。縣府回應，各方意見會一併納入檢討。

    員山童玩公園早在二〇〇〇年籌辦設立，廿多年來歷經環評、選址、預定地的戰車營舊營區文資保存、園區定位等問題而延宕，二〇二三年完成第一期景觀工程，二期工程目前辦理驗收，同時投入三期工程發包，預計明年二月動工，二〇二八年竣工。

    地方說明會現場展示三Ｄ模型，由建築師黃聲遠分享設計理念，第三期工程內容主體有展演廳、旅客服務中心、淋浴室廁所等建物，其中展演廳最多可容納一千人。

    宜蘭縣議員黃浴沂認為，員山童玩公園設計缺乏童玩意象，議員黃雯如希望後續工程要如期完工，不能再拖延。員山鄉長張宜樺則說，園區周邊要有完善的交通路網，園區應增添員山重要意象「水的元素」。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，童玩公園第三期工程上網招標前，邀集縣府建設處、文化局、建築師參加地方說明會，蒐集民眾意見，縣府也會檢視與檢討，把工程品質做到最好。

