漂鳥湖鋪光電板 農科：減少優氧化

許多工人忙著施工，在漂鳥湖上裝設太陽能板。（記者葉永騫攝）

屏東農業生物科學園區﹙簡稱農科﹚佔地四．五公頃的漂鳥湖目前正在施工設立光電板，引起民眾關切，質疑是否影響附近生態，對候鳥棲息有影響，農科主任謝勝信表示，漂鳥湖是滯洪池，水源是污水廠排出的廢水，容易優養化，設立光電板除了可以發電外，也能降低湖水溫度，減少水質優養化。

屏東農業生物科學園區內有柳月湖、夢蝶湖、漂鳥湖三大湖，其中漂鳥湖的面積最小，有四．五公頃為滯洪池，農科的污水經過處理廠處理後排入漂鳥湖淨化，其餘二大湖均是七．四公頃，是民眾散步休憩等主要空間，近期有民眾發現漂鳥湖正在全面施工新建水上型的光電板，將整個湖面鋪了快五分之一的空間，破壞了整體的景觀，怕太陽能板會造成候鳥及生物環境受到影響。

農科主任謝勝信說，漂鳥湖是一個滯洪池，湖水為污水處理場排出的廢水，入湖後再經過自然的淨化，讓水質變好，但因為屏東天氣熱，水質容易優養化，因此在水面上設立太陽能板，能夠為湖水降溫，減少優養化的問題，而漂鳥湖因為面積較小、環境也沒有其他的湖環境好，所以不管是人們散步休閒或是候鳥棲息，都是以柳月湖及夢蝶湖為主，漂鳥湖較少，並不會影響生態環境。

