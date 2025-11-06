搶救屏東交通 議員籲設專責局處

屏東縣議員梁育慈（中）昨送上告示牌給交旅處長黃國維（左）、警察局長甘炎民（右），請他們放在辦公室，思考如何救屏東的交通。（記者羅欣貞攝）

每10萬人車禍死亡數 各縣市最高 交旅處：提報道安會報討論

屏東縣去年、今年一至七月，每十萬人車禍死亡數均為全國各縣市最高，縣議員梁育慈、黃明賢昨質詢時均關心交通治理議題，梁育慈更送上「屏東交通地獄，出⾨要賭命」告示牌給交通旅遊處長黃國維及警察局長甘炎民，並建請縣府屏東縣政府成立交通專責局處。

梁育慈：靠罰鍰無法降低交通事故

根據交通部道安網統計資料照顯示，屏東縣去年每十萬人交通事故死亡數為廿七．〇三人，為全國各縣市最高，今年統計至七月底，每十萬人死亡數為十二．九三人，也是全國最高；民進黨縣議員梁育慈昨於議會質詢時指出，屏縣長期為交通問題所苦，傷亡數名列前矛，如果有一個稱號，屏東可能是「死亡車禍之都」。

梁育慈表示，分析近三年A1類交通事故前三大肇因，恍神、緊張、心不在焉分心駕駛均排行第一位，其次為無號誌路口支線道未讓幹線道、酒駕等。屏縣近三年交通罰鍰歲入概況，一年預算大約編四．八億元，但二〇二三年實際罰了六．一六億元，二〇二四年五．一六億，今年一至九月三．三六億，「只是光罰有用嗎？」。

警察局長：公共運輸不足 因素複雜

警察局長甘炎民分析，屏縣屬觀光大縣，入境本轄人口比幾乎比本縣人口多，因為地理狹長加上公共運輸不足，導致不同車種串流等，因素較為複雜，在縣府團隊努力下，近幾年交通安全都有改善。

梁育慈指出，想要改善一個路口，紅綠燈要找警察局、標線要找道路主管機關、停車格要找交旅處等，在此制度下有可能做出全方位的交通治理嗎？人命不是數字，屏東縣政府有必要成立交通專責局處，全面升級交通治理。交旅處長黃國維表示，會將相關意見提報道安會報討論。

