    首頁 > 生活

    海廢火山浮石 變身鹿角蕨植生板

    2025/11/06 05:30 記者黃明堂／台東報導
    以火山浮石當植生板栽種鹿角蕨是完美組合。（記者黃明堂攝）

    火山岩漿噴發後凝固形成的火山浮石在海漂過程可能造成船隻故障，過去曾是漁民頭痛的海廢，上岸後必須立刻撿除，台東農改場收集了不少浮石，思考再利用，結果發現它的孔隙排水佳又透氣，用來當作鹿角蕨的植生板，既適合又美觀，開課推廣。

    排水佳又透氣 台東農改場開課推廣

    農改場表示，鹿角蕨因其外型如鹿角而得名，葉形優雅，深受植物愛好者喜愛，常以垂掛或板植形式栽培，具有極高的觀賞價值。火山浮石則是由岩漿冷卻形成的多孔岩石，具備輕質、透氣與排水良好的特性，適合作為植生基材。當兩者結合，宛如綠意與岩石進行一場自然對話，能創造獨特美感與展現強烈的視覺效果，以火山浮石的特殊物理性質為基礎，搭配硬化膠固定製成植生板，再與鹿角蕨優雅獨特的姿態結合，打造兼具美觀、實用與療育效果的作品。

    場長陳信言表示，該場設計的療育課程以「親手打造」為核心，參與者從板材基料挑選與排列、植生板灌製、鹿角蕨品種認識、上板固定到學習養護等步驟，打造專屬自己的療育植生作品。鹿角蕨象徵著生命力的展現，而火山浮石則代表大地的沉穩，融合兩者，如同人在忙碌生活中感受平靜與療育的片刻自在。

