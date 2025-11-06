租金、股息、利息補充保費 擬採年度結算繳納

現行健保制度針對超過2萬元的租金、利息與股利等，收取2.11％補充保費，衛福部將修法納入「結算」作法，避免民眾透過拆單規避租金、利息、股利的補充保費。（資料照）

現行健保制度針對超過二萬元的租金、利息與股利等，收取二．一一％補充保費。衛福部社保司代理司長陳真慧說，未來將修法納入「結算」作法，避免民眾透過拆單規避租金、利息、股利的補充保費，另也提高單筆扣繳上限至五千萬元，並調整獎金補充保費收取門檻。

陳真慧說明，健保費率不調整情況下，健保署盤點現行六項補充保費有無調整空間，其一為「結算」制度，過去健保補充保費是「按月」繳納，未來將鎖定租金、利息、股利採年度結算制，估計將影響四八〇萬人，約可增加一百至二百億元的健保收入。

單筆扣繳上限調整為5000萬

此外，目前單筆扣繳上限為一千萬，未來規劃調整為五千萬，同樣需要修改「健保法」，影響對象主要是高所得族群，粗估約一千人，可增加約六億元健保收入。

陳真慧表示，獎金方面，現行補充保費收費門檻為個人薪資的四倍，未來將調整為「最低工資」的四倍，以明年來說，全年獎金收入超過十一．八萬元就要繳納補充保費，預估影響二百餘萬人，預計可增加健保收入七十至八十億元。

