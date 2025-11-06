118海巡節 卓揆表揚英雄、力挺豬農

海洋委員會海巡署昨舉辦「 一一八海巡節慶祝活動表揚典禮」，行政院長卓榮泰（前排左三）及海委會主委管碧玲（前排左二）頒發獎章，還特別邀請亞錦賽雙金游泳名將王冠閎（前排右三）擔任形象大使。（記者鄭景議攝）

今年五月修正通過的《紀念日及節日實施條例》，正式將每年十一月八日訂定為「海巡節」並放假一天，為迎接專屬海巡人員的「海巡節」，向長年守護海疆的海巡英雄致敬，海洋委員會海巡署昨舉辦「 一一八海巡節慶祝活動表揚典禮」，行政院長卓榮泰應邀出席致詞表示，海巡節除了讓海巡同仁多一天假期以外，也希望讓海巡專線一一八深入人民心中。他也鼓勵海巡同仁持普發的一萬元趁假期去國內旅遊，多吃台灣豬肉、幫助豬農。

卓揆與海委會主委管碧玲也親自頒發「模範海巡人員」、「搜救英雄」及「服務績優海巡志工」等獎章。此外，海巡署特別邀請亞錦賽雙金游泳名將王冠閎擔任「一一八海巡節形象大使」，象徵海巡人面對風浪不退縮的精神。

卓榮泰說，希望往後國人在海上遇到狀況時，海巡專線能像一一九同樣深植人心，派上用場。他也提到，海巡同仁長期在極端惡劣的環境中工作，冒著危險為國家、為人民奉獻，「你們就像超人一樣，讓國人由衷感動、也感到驕傲」。

在非洲豬瘟議題上，卓揆透露已收到好消息，台灣人民很快就有豬肉吃了。他鼓勵海巡弟兄利用假期在國內旅遊，並且用普發的一萬元多吃台灣產品，特別是吃台灣豬肉來支持台灣豬農。他也承諾，行政院將持續在預算、人力與跨部會協同上，提供海巡堅實的後盾。

管碧玲致詞時大力感謝院長卓榮泰，她表示，在卓院長支持下，海巡署正邁向「第二波大轉型」的九年藍圖，此計畫將導入AI與科技、建構海空一體的智慧巡防系統。卓院長不僅親自核定，更在前兩年預先備妥二百九十五億元防衛韌性預算。她強調，在中華民國海巡史上，今年是關鍵的一年，卓院長正是為這段歷史蓋下決定性印記的人。

