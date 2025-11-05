（高雄）「眷戀」岡山 8.9日邀走讀樂群村

樂群村建於一九四〇年，原是日本海軍航空隊宿舍，圖為完成修復的房舍之一。（高市文化局提供）

欣賞老宿舍活化再造 重溫竹籬笆記憶 手作品嘗眷村美食

高雄眷村嘉年華壓軸場十一月八、九日在岡山樂群村舉行，主題是「眷戀」、規劃七大亮點，邀大家重溫「岡山味」。

陸海空三軍官校都在高雄，高雄擁有全台最完整、活潑的眷村生活圈，高市文化局長年透過多元方案進行眷村活化與再造，更連續數年策辦眷村文化節，守護南台灣獨有的竹籬笆記憶。

保存35棟建物 見證空軍發展史

今年眷村嘉年華首場十月間在建業新村（海軍）盛大開幕，十一月一、二日移師黃埔新村（陸軍），十一月八、九日壓軸場在岡山樂群村（空軍）。

樂群村面積約五．四公頃，建於一九四〇年，原為日本海軍航空隊宿舍，一九四九年後作為司令部司令、官校校長宿舍或招待所，全區建物保存共卅五棟，二〇二二啟動修復計畫，今年完成並委託在地團隊剛好樂群經營。

文化局與策展單位說明，岡山是台灣空軍軍事與工業重鎮，承載無數家國記憶與情感，樂群村是高雄少數仍保有眷村聚落型態的空間之一，也見證空軍發展史與文化轉型。

逛市集 看展覽與演出 豆瓣醬DIY

樂群村規模不像黃埔或建業，但嘉年華期間，村子裡同樣好吃好逛好玩，主題訂為「眷戀」，規劃市集、展覽、演出、沙龍、走讀、工作坊、派對等七大亮點；其中市集有一百五十組高雄風土品牌與在地工藝選物，體驗活動則涵蓋豆瓣醬、眷村美食等在地手作，現場充滿岡山味。

原住民豐年節 同日衛武營登場

此外，市府昨安排原住民報信儀式，由傳統領袖總頭目林信明以阿美族語祝福市長陳其邁，並為他穿戴阿美族男子「霞披」，象徵傳遞族群祝福與友誼，宣布高雄原住民族聯合豐年節十一月八、九日，在衛武營登場。

陳其邁也提到，二〇二五大海開吃系列活動將於十一月八日至十二月十四日展開，邀民眾踴躍參與、支持在地漁產。

