    首頁 > 生活

    屏縣今年新購垃圾車53輛 全到位

    2025/11/05 05:30 記者羅欣貞／屏東報導

    屏東縣政府為提升垃圾清運效率，補助各鄉鎮市公所資源回收車及垃圾車，昨於屏東農業科技園區舉辦授車典禮，三十八輛新車一字排開，氣勢十足，今年新購的五十三輛全數到位，全縣三十三鄉鎮市均獲補助。

    縣長周春米表示，為強化清運量能並確保第一線人員作業安全，縣府今年自編經費三千六百萬元，補助購置五輛垃圾車、十六輛資源回收車，同時向環境部爭取補助四千六百萬元，購置十五輛垃圾車、十七輛資源回收車，全年共計五十三輛，創下歷年新高。

    周春米指出，縣府去年八月一日起加強執行垃圾分類破袋檢查，資源回收率顯著提升，為從源頭減量，今年起特別規劃廚餘機補助方案，鼓勵民眾落實廚餘分類與回收再利用，減少焚化爐負擔。

    授車典禮上東港鎮清潔隊員說，「有了新車，設備更安全、開起來更穩，工作效率也一定更好！」；潮州清潔隊員也指出，這幾年縣府更新車輛的速度很快，讓他們每天開工都更安心。

    環保局表示，目前全縣垃圾分類破袋檢查合格率已達八十七％、資源回收率達五十四％，縣府將持續爭取經費、汰換老舊車輛，打造更安全、友善的執勤環境。

