    首頁 > 生活

    偵檢機器犬 參與屏縣毒化災演練

    2025/11/05 05:30 記者陳彥廷／屏東報導
    全國首隻防災機器犬，昨天投入地方的防災演練。（記者陳彥廷攝）

    全國首隻防災機器犬，昨天投入地方的防災演練。（記者陳彥廷攝）

    環境部昨天在屏東屏南工業區舉辦「毒性化學事故及空氣污染事件緊急應變演練」，剛從美國引進、身價上千萬元的「偵檢機器犬」首度參與演練，環境部化學物質管理署南區環境事故專業技術小組（簡稱專技小組）表示，偵檢機器犬可投入毒化災災害防救行動，讓救災更安全，偵測更即時。

    全國首隻 造價1500萬 防水不怕翻

    昨天災害防救演練模擬工業區某公司廢油暫存區設備遭人擲汽油彈破壞，波及壬基酚運作區域，由於壬基酚屬列管毒性化學物質，有外洩污染土壤甚至逕流、地下水的疑慮，專技小組抵達現場後，出動「偵檢機器犬」迅速跨過樓梯前往洩露點偵檢並發出警示聲。

    負責操控的專技小組成員高廷嘉透說，「偵檢機器犬」可達IP六七級的防水防塵，在水下一公尺浸沒一小時仍可操作，可持續工作、走路三個小時，待機時間達十二小時，透過機器視覺設計取得絕佳平衡感，縱使「翻車」仍可靠四肢翻正，最遠遙控距離為七公里。

    環境部指出，這隻全台唯一的偵檢機器犬，造價一千五百萬元，配置於高雄南區專技小組，昨天第一次以它為主角進行演練，偵檢機器犬為美國製造，內部有許多台灣研發的器材，第二隻預計明年交貨。

