社福館改造 屏市華山公設民營托嬰中心開幕

為了減輕育兒家庭的照顧壓力，提供嬰幼兒安全及友善的托育服務環境，屏東縣政府委託大仁科技大學承辦屏東市華山公設民營托嬰中心，昨天開幕，這是屏縣第九家公共托嬰中心，另里港鄉公設民營托育中心下月也將開幕，全縣規劃至二〇二九年達到三十三家。

屏縣第9家 4年後將增至33家

縣長周春米表示，縣府配合中央「零至六歲國家一起養」政策，推動公托、公幼、公托補助等措施，希望透過完善的公共托育網絡，協助家長兼顧家庭與工作；縣府已完成十家據點建置，另有廿三家陸續興建中，預計在二〇二九年前全縣達到三十三家公設民營托嬰中心，可提供一千一百至一千兩百名嬰幼兒的收托量能。

周春米說，以往家長若無法自行照顧，只能尋找保母，如今透過公設民營托嬰中心，孩子可在專業保育師的帶領下，獲得制度化、團隊式的照護，讓公托中心不只是托育場所，更是孩子成長的「第二個家」，未來也會結合周邊共融公園，打造更完善的社福環境。

大仁科大承辦 收托36名嬰幼兒

縣府社會處表示，華山公設民營托嬰中心為原有社福館空間的活化再利用，經適度整修後，環境明亮、設備完善，設有嬰幼兒專屬活動區、哺乳室與遊戲教具空間，提供三十六個托育名額，收托年齡為滿二足月至二歲嬰幼兒，月費一萬兩千元，其中政府補助第一胎七千元，家長只要自付五千元，第二、三胎後隨著補助增加，自費金額也會降低。

大仁科大人文暨資訊學院院長王宗松表示，華山托嬰中心除配備專業幼保師資外，也導入幼保教學實務與育兒資源課程，讓學生與社區共同成長，目前有三十二名幼兒，招生資格以華山社區里民優先，另針對二胎家庭、弱勢族群與新住民家庭給予加分條件，兼顧在地需求與社會公平。

