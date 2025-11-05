（台東）金樽衝浪開賽 12國200好手競技

各國選手展現衝浪美技。（記者劉人瑋攝）

2025台灣國際衝浪公開賽昨於台東縣東河金樽漁港開幕，為期八天的國際賽事吸引來自全球十二國、超過二百名衝浪好手齊聚競技，賽事精彩可期，還有豐富的音樂活動及市集，台東縣政府歡迎民眾熱情參與。

台東縣政府表示，今年賽事首度升級至QS6000積分級別，吸引眾多國際好手參賽，如英國最年輕奧運獎牌得主Sky Brown跨界挑戰衝浪；菲律賓QS6000冠軍Bronson Meydi（印尼）與Ziggy Aloha Mackenzie（澳洲）也來台爭冠；澳洲名將Reef Heazlewood、Xavier Huxtable以及傳奇冠軍之子Jay Occhilupo也將決戰金樽。

女子組則有「管浪女王」Willow Hardy、澳洲新星Ellie Harrison、Jahly Stokes，日本Mirai Ikeda、Minami Nonaka、印尼Kya Heuer等好手參賽。

台東縣政府表示，八、九日將同步舉辦「放浪遊樂趴」，推出「熱浪女團—舞蹈啦啦隊大賽」與「潮舞台」音樂活動，另有「沙板跑趴」、「衝浪滑板」等體驗及BBQ燒烤市集，邀民眾共享音樂、美食與浪潮交織的熱情時光；活動期間場內禁止車輛進入，縣府將提供免費接駁車往返台東轉運站、火車站與金樽漁港。

