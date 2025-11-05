新北YouBike破3億人次 抽獎名單出爐

新北市YouBike在今年十月廿七日已突破三億騎乘人次，市府交通局簡任技正吳政諺表示，市府與微笑單車公司舉辦「尋找新北市YouBike善意人」，第三億人次可獲得一年份的「TPASS」基北北桃一二〇〇都會定期票，前、後各十一名也可獲得三至六個月份，名單已經公布於YouBike官網；另外，「善意祝福牆」抽獎活動至十一月十日截止，將抽一百人贈一百元YouBike騎乘券。

吳政諺指出，交通局與微笑單車公司舉辦「尋找善意人」系列活動，包含「尋找新北市YouBike善意人」、「善意預言家」以及 「新北YouBike善意祝福牆」留言抽獎等活動，「尋找新北市YouBike善意人」得獎名單已公布於YouBike官網，微笑單車公司也發送簡訊給得獎人，領獎時間為十一月十日至卅日的每天上午十點到下午七點（每週三公休），領獎等詳細內容可上活動網站查詢。

交通局補充，「善意祝福牆」的截圖留言活動持續至十一月十日截止，將抽出一百位贈送一百元YouBike騎乘券，詳情可上YouBike官網查詢，邀請大眾踴躍參加。

