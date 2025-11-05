新北「深坑多福宴」 訂席送伴手禮

深坑四寶「豆腐、竹筍、茶葉、黑豬肉」，透過「深坑多福宴」讓地方店家、飯店主廚及農會攜手研發美味菜色。（記者翁聿煌攝）

新北市「深坑多福宴」，將於廿八日晚間六點半在深坑老街登場，今年以「幸福好滋味」為主題，邀集在地名店、星級飯店主廚、深坑農會與總鋪師阿棻師聯手上菜，席開五十桌，每桌四九九九元（十人份），並加贈兩千元的「深坑幸福伴手禮」乙份，今天中午十二點透過「活動通 Accupass」平台報名並付款，詳情可上「新北市深坑區公所」FB粉絲專頁。

每桌4999元 今午起報名

此外「台北國際旅展」將於十一月七日至十日在台北南港展覽館登場，新北市觀光旅遊局指出，新北館以歡樂耶誕城的「馬戲嘉年華」為設計概念，營造活力與驚喜氛圍，觀旅局吉祥物「小客」不定時現身旅展與民眾互動，與旅行、旅宿、伴手禮業者、觀光工廠及新北在地商圈業者推出多項限定優惠。

深坑區長李漪萍表示，今年深坑多福宴的菜色有海灣假日酒店的「海福好筵」、福容大飯店的」「福容滿煲」小師父餐廳的「金雞報喜」、麗芬肉粽的「珍味米香」、古早厝餐廳的「古香金蹄」王水成餐廳的「豐牛儒雅」、廟前阿家的店「金蝦呈祥」、源春餐廳的「常旺迎福」、阿棻總鋪師的「薯蕷臻湯」和「龍鱗映瑞」、深坑農會的「玉筍包香」、寶桂的店「豆福麻吉」，再加上蘋果和冷萃茶韻。

李漪萍表示，多福宴不只是味覺饗宴，透過活動平台，成功凝聚飯店、餐飲業者、農會、青農與地方創生，共同推動食材品牌化與餐飲精緻化。

新北市「2025深坑多福宴」，將於28日晚間6點半在深坑老街登場，5日中午手刀快搶報名。（記者翁聿煌攝）

