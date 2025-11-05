新北校園求救鈴 議員批設置偏遠

新北市議員石一佑（右）指出，部分學校緊急求救鈴設置偏遠、通報不確實，恐影響學生緊急救援時效。（記者羅國嘉攝）

恐通報不確實錯失救援黃金時間 市府︰明年起汰換設備、加強巡查

新北市議員石一佑昨天在議會總質詢時表示，部分學校緊急求救鈴設置偏遠、通報不確實，恐影響學生緊急救援時效，包括校園監視器等，要求市府落實安全管理、強化防護機制。市長侯友宜表示，市府明年起汰換校園設備，並加強校園巡查。

石一佑：應定期測試 確保正常運作

石一佑指出，校園緊急求救鈴原為保障學童安全的重要設施，卻有學校反映設置地點偏遠、系統通報不確實，恐在發生意外時錯失救援黃金時間。她強調，求救鈴並非監控學生，而是「孩子的救命鈴」，若是遇到學生癲癇發作、突發受傷等情況，能即時通報、爭取搶救時間，市府應確保設備正常運作、定期測試，避免流於形式。

石一佑也說，監視器、課桌椅與飲水機的維護同樣重要。孩子每天在校使用飲水機時間長於在家，但部分設備未定期清潔保養，恐孳生衛生疑慮。

侯友宜表示，只要學校有需求，無論是監視器、求救鈴，市府都會全力協助設置與改善，自二〇一九年起，新北已投入四億元補助校園課桌椅、置物櫃汰換，明年起四年內編列八億元，全面更新；飲水機部分也將編列三千多萬元進行汰換。

偏鄉小校學習扶助計畫遭質疑執行不彰

另外，少子化與都市化衝擊下，新北偏鄉小校面臨生源流失與資源不足挑戰。議員林裔綺、許昭興表示，偏鄉學校「學習扶助計畫」執行不彰，部分學生學力測驗不及格卻未開設扶助課程，質疑師資或專業教師不足，恐導致學童學習自信心低落、城鄉差距持續擴大。建議市府評估「裁併校」可行性，集中資源提升教育品質。

教局︰透過補救教學及教師培訓提升學力

教育局長張明文表示，全市學校皆開辦學習扶助班，但課後學習扶助屬「非強制性課程」，需要家長書面同意。但市府已透過多元補救教學及教師培訓提升開班率，目前學力進步率近八成。

侯友宜表示，將責成教育局研擬整併評估方案，強調「預算不減、照顧不減」，並承諾充分溝通地方意見，確保學生受教權益。

飲水機將編列3000多萬元進行汰換；圖為學生使用飲水機。（記者羅國嘉攝）

