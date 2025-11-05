為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    歷時5年 花蓮木瓜溪橋改建7日竣工

    2025/11/05 05:30 記者王錦義、吳亮儀／綜合報導
    台九線花東公路拓寬工程，其中木瓜溪橋改建工程即將在本月7日正式竣工。（記者王錦義攝）

    台九線花東公路拓寬工程，其中木瓜溪橋改建工程即將在本月7日正式竣工。（記者王錦義攝）

    副總統蕭美琴擔任花蓮立委任內爭取的台九線拓寬工程中的木瓜溪橋改建工程，歷時五年、斥資逾十五億元，即將在七日正式竣工；木瓜溪橋為北花蓮進入花東縱谷公路的首座橋梁，更是花蓮市與壽豐、鳳林間上班通勤族的重要要道，過去只有一線快車道，常形成交通瓶頸影響行車效率。

    橋墩及深度 提升抗洪與耐震力

    公路局指出，舊木瓜溪橋位在台九線二一二公里至二一四公里處，第一代南下橋在一九八一年竣工，二代北上橋則於一九九二年完成，車道配置僅為一快車道、一慢車道，長久以來尖峰時段易壅塞，影響通行效率；二〇二〇年開始動工改建，這件改建案位於既有通車路段，施工期間採「半半施工」方式推動，二〇二三年六月完成北上線改建，且立即開放通車。

    配置二快一慢車道 車流更順暢

    公路局表示，新木瓜溪橋採預力箱型梁設計，南下、北上線共二座主橋，全長一二二五公尺、橋寬十四公尺，並抬高橋梁底部高程，高於堤頂三．一六公尺，橋墩間距由舊橋卅五公尺延伸至五十五公尺加大跨距，基礎深度由舊橋十五公尺加深至卅公尺，顯著提升抗洪與耐震能力。

    公路局表示，新木瓜溪橋車道配置為二快車道、一慢車道，道路外側設置人行及自行車道，行走新橋人行道上可遠眺奇萊山、縱谷稻浪。行政院二〇一六年核定「台九線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」，預計拓寬花東公路壽豐到富里間四十公里未改善路段，預計執行到二〇二七年，屆時台九線花蓮縣境車流將更順暢。

    市區至壽豐、鳳林 紓解塞車

    住在壽豐鄉的陳姓民眾說，木瓜溪橋改建完成通車後，從花蓮市至壽豐鄉及東華大學的交通將獲得大幅改善，除了可縮短約十分鐘車程外，最主要是塞車問題可具體解決，對於壽豐鄉及花東縱谷的發展將大有助益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播