宜蘭三星農田遭排廢變色 最高罰300萬元

宜縣環保局稽查人員將農田水質取樣檢測，雖然水色偏綠，但水質酸鹼度並無異常。（宜縣環保局提供）

宜蘭縣三星鄉一處農田被排放廢水染色，宜蘭縣環保局派員稽查，發現農田水色偏綠，但水質酸鹼度並無異常，查出廢水來自附近一家農莊；農莊業者稱，外籍勞工將食用色素誤倒水溝導致。環保局認定違反水污染防治法，最高可處三百萬元罰鍰。

宜蘭縣環保局前天傍晚接獲報案，指三星鄉上將路某農田被排放紅色廢水染色，擔心造成污染；稽查人員當晚六點抵達現場，未見紅色廢水，不過，農田水色偏綠，當場採樣檢測，酸鹼度六．九，符合一般水質六到九之間的標準值。

請繼續往下閱讀...

稽查人員隨後轉往附近一家農莊，得知農莊有使用食用色素；根據業者說法，事發當下，農莊外勞把食用色素誤倒水溝。環保局考量倒入水溝為食用色素，且水質檢測酸鹼度符合標準，雖然對環境危害較低，惟水體變色影響品質屬實，已經違反水污染防治法第三十條規定，將處以三萬元以上三百萬元以下罰鍰。

宜蘭縣環保局呼籲民應妥善處理廢污水，不可隨意排放至水溝，以免造成環境污染。

宜蘭三星一處農田被排放廢水染色，環保局派員稽查，發現農田水質變成綠色。（宜縣環保局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法