為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭三星農田遭排廢變色 最高罰300萬元

    2025/11/05 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    宜縣環保局稽查人員將農田水質取樣檢測，雖然水色偏綠，但水質酸鹼度並無異常。（宜縣環保局提供）

    宜縣環保局稽查人員將農田水質取樣檢測，雖然水色偏綠，但水質酸鹼度並無異常。（宜縣環保局提供）

    宜蘭縣三星鄉一處農田被排放廢水染色，宜蘭縣環保局派員稽查，發現農田水色偏綠，但水質酸鹼度並無異常，查出廢水來自附近一家農莊；農莊業者稱，外籍勞工將食用色素誤倒水溝導致。環保局認定違反水污染防治法，最高可處三百萬元罰鍰。

    宜蘭縣環保局前天傍晚接獲報案，指三星鄉上將路某農田被排放紅色廢水染色，擔心造成污染；稽查人員當晚六點抵達現場，未見紅色廢水，不過，農田水色偏綠，當場採樣檢測，酸鹼度六．九，符合一般水質六到九之間的標準值。

    稽查人員隨後轉往附近一家農莊，得知農莊有使用食用色素；根據業者說法，事發當下，農莊外勞把食用色素誤倒水溝。環保局考量倒入水溝為食用色素，且水質檢測酸鹼度符合標準，雖然對環境危害較低，惟水體變色影響品質屬實，已經違反水污染防治法第三十條規定，將處以三萬元以上三百萬元以下罰鍰。

    宜蘭縣環保局呼籲民應妥善處理廢污水，不可隨意排放至水溝，以免造成環境污染。

    宜蘭三星一處農田被排放廢水染色，環保局派員稽查，發現農田水質變成綠色。（宜縣環保局提供）

    宜蘭三星一處農田被排放廢水染色，環保局派員稽查，發現農田水質變成綠色。（宜縣環保局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播