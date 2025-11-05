為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    停車、換電站不足 基隆電動機車政策亂

    2025/11/05 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市2023年起推出免費「公益青年就業電動機車補助案」，但民眾抱怨換電站及停車等配套措施不足。（記者盧賢秀攝）

    車輛數達2萬多全國最高 補助案明年喊卡 議員批謝國樑朝令夕改

    基隆市長謝國樑二〇二三年起推出免費「公益青年就業電動機車補助案」，市府以財源拮据為由明年喊卡。事實上，原編列十三億元預算，還有六億未用完，然電動機車政策執行至今二年多爭議不斷，至今車輛數達二萬多台全國最高，但停車及換電站等配套嚴重不足，且沒有「汰油換電」政策，導致民怨四起。基隆市議員痛批謝政策朝令夕改、亂象不斷，政策規劃短視、欠缺長遠藍圖，配套政策嚴重落後不足。

    沒有「汰油換電」政策 民怨四起

    環保局昨向基隆市議會報告電動機車補助計畫及換電站狀況。環保局指出，二〇二二年基隆機車數十八萬八千多輛，電動機車四七九九輛，占比二．五五％，二〇二四年機車數廿萬餘輛，電動機車一萬九千多輛，電動車占了將近一成，全國最高，其中電動機車增加一萬四千多輛，燃油車減少三七二七輛，今年底預估申請電動機車總數為二萬四千輛。

    對於市府以預算不足政策喊卡，市議員張耿輝、吳驊珈、陳冠羽均打臉表示，電動機車預算明明還剩六億餘元，明年應足夠繼續補助，突然喊卡，嚴重影響還沒申請的民眾權益。

    張顥瀚︰燃油車只少3727輛 效益差

    市議員張顥瀚表示，該政策二年增加一萬四千多輛電動機車，但配套政策落後，民怨四起，包括停車空間不足，很多機車找不到車位，亂停在騎樓，「汰油換電」的效益不佳，燃油車只少了三七二七輛，還有充電設備也嚴重不足。

    環保局︰換電站112座 持續建置中

    環保局長馬仲豪說，目前電動機車換電站有一一二座，充電站十七座，共一二九站，為滿足民眾換電需求，現階段仍持續建置中，民眾過去補助電池月資費不會受影響。停車空間也會持續爭取建置。

    市府突然宣布明年暫停申請電動機車，民眾認為，現在申請的人很少了，就找個理由不發了，當初說會排擠市政建設預算，市府還不是執意要發；也有民眾認為，有孩子明年就可以申請補助，現在突然就不發了，對其他人很不公平。

    基隆市電動機車之亂大事紀

