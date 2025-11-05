北市公托監視器備份僅45日 議員促增至60日

我國托嬰中心虐嬰、狼師案頻傳，監視器影像保存期限備受各界關注，北市社會局昨到議會民政委員會工作報告，議員顏若芳、林珍羽關注北市公托監視器雲端備份進度，並認為規劃儲存四十五天「根本不夠」，第一召集人許淑華裁示，委員會決議要求社會局在兩週內，與中華電信確認公托監視器雲端備份擴充至六〇天，並在十二月底完成建置。社會局表示，尚需研議設備容量等問題，將再與中華電信溝通，儘速研議。

北市公辦民營托嬰機構的監視器異地儲存案，社會局承諾今年完成八十七處建置完畢，社會局長姚淑文表示，目前皆已建置完畢，並於十月底驗收完成，十一月可開始運作，目前儲存時間為四十五天，超過「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」規定的卅天。

但許淑華、顏若芳雙雙認為四十五天遠遠不足，由於尚在托嬰中心的幼兒無法完整表達，從事發到揭露，往往會超過四十五天，如果關鍵證據缺失會導致案件無法起訴。林珍羽也直批，「社會局四十五天就可以將案件結案、調查完畢嗎？」如果超過天數發現問題，是不是就查不到了？局長姚淑文坦承，確實會有這樣的情況發生。

顏若芳也舉例，二〇二四年的培諾米達幼兒園虐童案，爆發時加害人也已有多年犯行紀錄，顯見四十五天的影像儲存期限根本不足。

姚淑文表示，需了解整體建置和目前需求，後續會做整體評估，找中華電信研議雲端容量是否能延長儲存時間，以及估算經費與預算。

