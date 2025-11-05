為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    《北士科T17、T18》新壽解約金 與北市初估40億誤差10％

    2025/11/05 05:30 記者何玉華、甘孟霖／台北報導

    未來與輝達簽權利金約100億

    輝達海外總部落腳北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地，市府與新光人壽（新壽）協商合議解約，新壽昨午再派員到市府協商解約金，雙方初步已就大項金額確定，與市府初估的四十億元約有一〇％誤差，市府之前也已經說明，多出來的費用，輝達會吸收，不會由市庫支出。另一方面，市府依市場行情估算，未來與輝達簽約的權利金約一百億餘元。

    台北市長蔣萬安今（五日）要到市議會進行輝達專案報告，新壽昨天下午再度與市府協商解約金，大項金額多已確定，與市府初估的四十億元約有一〇％誤差；市府之前估算，新壽已繳交的金額包括權利金廿九．九三億元、地租二．八億元、履約保證金三．六億元，其中有三億元是支票，實際金額約卅二億餘元。另有設計費、監測費、PCM等等已施作項目費用成本約八億元，共約四十億元。

    副市長李四川表示，新壽尚有一些跟顧問公司的解約費在計算中，市府只要收到正式公文、憑證，就會馬上報議會。而直到昨天下班前，市府尚未收到新壽公文，但電子公文方便快速，蔣萬安報告前仍有可能收到電子公文。

    另一方面，議員游淑慧昨在財建部門質詢，詢問產業發展局長陳俊安，輝達是否了解T17、T18的市場行情，權利金約百億元出頭？陳俊安表示，暑假找過估價師初估，兩塊基地合起來面積跟T16差不多，權利金約一百億餘元；為求慎重，目前還在找估價師，希望能交叉比對。輝達在台灣有找人合作，明白相關行情，目前雙方對金額認知差異不大，農曆年前可望完成簽約。

