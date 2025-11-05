《公館圓環又改》羅斯福路南往北 8日起7-9點禁左轉

新店往台北上午尖峰時段塞車，十一月八日起早上七點至九點禁止汽機車直接左轉往新北。（記者董冠怡攝）

尖峰時段塞車 禁止左轉上福和橋往新北 民眾諷「下一步挖回地下道」

羅斯福路、基隆路口（公館圓環）拆除，大家最期待的就是可以直接左轉，汽車不用再繞複雜的圓環七叉路、機車也不用再兩段式左轉。然九月廿九日啟用正交路型時，交叉路口四個方向，為免福和橋下橋回堵，此方向機車仍禁止直接左轉羅斯福路。後公館往新店方向左轉基隆路車流量大，上午尖峰兩小時增加一個車道汽機車可直接左轉，現又因新店往台北上午尖峰時段塞車，十一月八日起早上七點至九點禁止汽機車直接左轉上福和橋往新北。交通規則一變再變，民眾聞言在社群平台嘲諷「下一步就是挖回地下道」、「萬安公子圓環遺址（先前曾被改名）不准塞車，去基隆路塞！」

內側第二道 改可變車道

正交路型上路初始，亮點之一便是路口四個方向開放汽車直接左轉，以及除了福和橋下橋處機車須兩段式左轉，其他三個方向機車都可直接左轉，用路人好不容易適應新路型，不到廿天，為了紓解羅斯福路左轉基隆路車流，十月在公館往新店方向的內側第三車道，增設民眾較為陌生的「可變車道」，早上七點至九點左轉專用、其餘時段僅限直行，但實際觀察，即便過了左轉專用時段，仍有不少左轉駕駛堵在車道口，或是突然變換車道；昨天又臨時宣布，十一月八日起，羅斯福路新店往公館內側第二車道，改成可變車道，市府政策「一月一變」讓人霧煞煞。

需先右轉至台科大再迴轉

交工處說明，觀察上午尖峰時段新店往公館方向，左轉上福和橋車至新北市的流量明顯較低，平均每個號誌週期二百秒僅三．八輛汽車及一．三輛機車，反倒是直行車流，停等車隊可能長達四百公尺至萬盛街口，因此內側第二車道改成「可變車道」，早上七點至九點只能直行，如果要左轉，汽車需先右轉基隆路行駛約四五〇公尺，至台科大校門前路口再迴轉，機車除了前述替代動線，另可兩段式左轉；早上九點至隔天早上七點恢復直接左轉。

從等紅燈變繞圈圈 塞車範圍擴大

此項新政策宣布後，民眾議論紛紛質疑「蔣不聽」，從等紅燈變成繞圈圈，「圓環沒有不見，只是變超大圓環而已」、「卡丁車新賽道出現」、「解決不了塞車只好解決塞車的車」、「然後會開始塞在台科大門口」、「讓塞車範圍擴大的概念」，大酸全面禁止通行就不會塞車，嘲諷「下一步就是推動羅斯福路公車專用道地下化，請把地下道再挖回來」。

