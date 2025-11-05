嘉縣人均負債9300元 創20年來最低

嘉義縣長翁章梁議會施政總報告強調開啟嘉義黃金十年。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁昨在議會定期會施政報告表示，從台積電進駐嘉義科學園區到民雄航太暨無人機產業園區成形，嘉縣已蛻變為農工科技大縣，二〇二五至二〇三五年將是「黃金十年」。縣府財政狀況也在這幾年翻轉，目前下降至四十四．二億元， 而嘉縣人均負債僅九千三百元，創廿年來最低紀錄。

翁章梁說，台積電先進封裝廠預定本月裝機，二〇二八年量產，嘉科二期八十九．五八公頃擴建案已獲中央核定，正辦理開發計畫及環評程序；為配合半導體供應鏈需求，縣府同步推動馬稠後產業園區後期四十五公頃土地開發，提供材料與設備廠商進駐空間，七月起已在新竹、台中等地辦三場招商說明會。

嘉縣也以「築巢引鳳」策略推動無人機產業，亞洲無人機AI創新應用研發中心匯聚約五十家產官學研單位，已接待卅二組國家參訪團，並與多家國際企業及檢測機構簽署合作備忘錄。

翁章梁說，「亞創一、二館空間改造計畫」獲行政院支持，納入「無人機產業發展統籌型計畫」，預計明年啟動；民雄航太園區東側棚廠與研宿大樓預計明年三月底啟用；西側園區獲行政院投資六十八億餘元，已有逾七十家廠商表達進駐意願。

