為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉縣人均負債9300元 創20年來最低

    2025/11/05 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣長翁章梁議會施政總報告強調開啟嘉義黃金十年。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁議會施政總報告強調開啟嘉義黃金十年。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁昨在議會定期會施政報告表示，從台積電進駐嘉義科學園區到民雄航太暨無人機產業園區成形，嘉縣已蛻變為農工科技大縣，二〇二五至二〇三五年將是「黃金十年」。縣府財政狀況也在這幾年翻轉，目前下降至四十四．二億元， 而嘉縣人均負債僅九千三百元，創廿年來最低紀錄。

    翁章梁說，台積電先進封裝廠預定本月裝機，二〇二八年量產，嘉科二期八十九．五八公頃擴建案已獲中央核定，正辦理開發計畫及環評程序；為配合半導體供應鏈需求，縣府同步推動馬稠後產業園區後期四十五公頃土地開發，提供材料與設備廠商進駐空間，七月起已在新竹、台中等地辦三場招商說明會。

    嘉縣也以「築巢引鳳」策略推動無人機產業，亞洲無人機AI創新應用研發中心匯聚約五十家產官學研單位，已接待卅二組國家參訪團，並與多家國際企業及檢測機構簽署合作備忘錄。

    翁章梁說，「亞創一、二館空間改造計畫」獲行政院支持，納入「無人機產業發展統籌型計畫」，預計明年啟動；民雄航太園區東側棚廠與研宿大樓預計明年三月底啟用；西側園區獲行政院投資六十八億餘元，已有逾七十家廠商表達進駐意願。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播