12/19阿里山神旅行 媽祖共乘小火車

「阿里山神旅行．抵嘉」活動將於十二月十九至廿二日登場，迎請來自「台、澎、金、馬」媽祖神尊共乘阿里山林業鐵路小火車，從嘉市北門車站，經奮起湖一路上阿里山賞日出，象徵信仰與旅遊結合的新體驗，同時安排六大主題遊程，包括鑽轎腳、媽祖千人平安宴等，歡迎大家來體驗不一樣的宗教文化觀光。

信仰結合旅遊 6大主題遊程

活動由阿里山國家風景區管理處與新港奉天宮共同舉辦，昨天阿管處長黃怡平、奉天宮董事長何達煌、嘉義林業分署長李定忠、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠等人出席記者會。

黃怡平表示，今年嘉義地區遭遇丹娜絲颱風及〇七二八豪雨重創，衝擊觀光產業，希望藉此活動吸引更多遊客來嘉義。屆時來自各地的媽祖將搭乘林鐵「栩悅號」上阿里山，同時在隙頂與石棹進行遶境祈福，活動期間，遊客可在樂野服務區品味當地部落美食與阿里山咖啡，並前往太平雲梯體驗鑽轎底的民俗文化，觸口服務區也將舉辦「媽祖平安宴」，宴席融合阿里山在地食材，如龍鬚菜、梅子、山葵與愛玉等。

黃怡平說，六大主題遊程活動遍及嘉市、嘉縣番路、竹崎、梅山及阿里山鄉等地，包括「栩悅福嵎．日出迎曦」、「鄒遊部落．啡嚐好咖」、「海神媽祖．走茶香道」、「太平雲梯．千人鑽轎」、「阿里山平安宴．星光辦桌」及「山城老街．竹語寄福」。只有平安宴需先報名繳費，其餘採開放式邀民眾參與，相關資訊將公布在「阿里山新印象」臉書粉絲專頁。

