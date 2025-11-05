為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    豬隻禁運宰擬週五解封》雲林肉品市場日拍量 將增1成至2700頭

    2025/11/05 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    非洲豬瘟解封倒數，雲林肉品市場啟動總量管制，呼籲豬農秩序出豬，維持豬價穩定。（雲林縣府提供）

    非洲豬瘟解封倒數，雲林肉品市場啟動總量管制，呼籲豬農秩序出豬，維持豬價穩定。（雲林縣府提供）

    台中爆發非洲豬瘟疫情，全國豬隻暫停運宰十五天，週五可能解封，雲林縣肉品市場總經理黃加安昨天指出，為平穩豬價，農業部管制各縣市拍賣總量，雲林日拍賣量增加一成至二七〇〇頭，肉品市場已透過共同運銷與豬農及承銷商溝通，呼籲豬農當天要按照調查的頭數出豬，以免造成豬價劇烈波動。

    平穩豬價 農業部管制拍賣總量

    黃加安表示，因應恢復運宰，農業部前天召開全國調配會議，會中做出三要點，第一是管制各縣市肉品市場拍賣總量，第二補助共同運輸費用讓豬農能秩序出豬，第三請冷凍場、盤商、豬肉攤增加採購量能。

    黃加安說，雲林肉品市場在非洲豬瘟發生前每日平均拍賣頭數約二五〇〇頭，農業部同意增加一成，即每日拍賣增為二七〇〇頭，肉品市場已與豬農及承銷商媒合，數字精準，希望豬農當天可以按照所提供的頭數出豬，以免造成豬價波動過大，肉品市場這幾天會再持續媒合採購量、供應量，確保豬價穩定。

    昨天雲林縣議員蔡明水在議會質詢關切恢復運宰，是否會因數量多衝擊豬價？黃加安強調，台灣農業是淺盤經濟，若供給量多了一成，價格可能跌超過一成，總量管制是農業部的限額，無法強制，且豬隻只要從養豬場運到肉品市場就不能再運回，避免交叉感染，肉品市場透過合作社、農會的共同運銷，持續與豬農溝通，也呼籲豬農一定要秩序出豬，才能避免爆量價跌。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播