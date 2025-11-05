豬隻禁運宰擬週五解封》雲林肉品市場日拍量 將增1成至2700頭

非洲豬瘟解封倒數，雲林肉品市場啟動總量管制，呼籲豬農秩序出豬，維持豬價穩定。（雲林縣府提供）

台中爆發非洲豬瘟疫情，全國豬隻暫停運宰十五天，週五可能解封，雲林縣肉品市場總經理黃加安昨天指出，為平穩豬價，農業部管制各縣市拍賣總量，雲林日拍賣量增加一成至二七〇〇頭，肉品市場已透過共同運銷與豬農及承銷商溝通，呼籲豬農當天要按照調查的頭數出豬，以免造成豬價劇烈波動。

平穩豬價 農業部管制拍賣總量

黃加安表示，因應恢復運宰，農業部前天召開全國調配會議，會中做出三要點，第一是管制各縣市肉品市場拍賣總量，第二補助共同運輸費用讓豬農能秩序出豬，第三請冷凍場、盤商、豬肉攤增加採購量能。

黃加安說，雲林肉品市場在非洲豬瘟發生前每日平均拍賣頭數約二五〇〇頭，農業部同意增加一成，即每日拍賣增為二七〇〇頭，肉品市場已與豬農及承銷商媒合，數字精準，希望豬農當天可以按照所提供的頭數出豬，以免造成豬價波動過大，肉品市場這幾天會再持續媒合採購量、供應量，確保豬價穩定。

昨天雲林縣議員蔡明水在議會質詢關切恢復運宰，是否會因數量多衝擊豬價？黃加安強調，台灣農業是淺盤經濟，若供給量多了一成，價格可能跌超過一成，總量管制是農業部的限額，無法強制，且豬隻只要從養豬場運到肉品市場就不能再運回，避免交叉感染，肉品市場透過合作社、農會的共同運銷，持續與豬農溝通，也呼籲豬農一定要秩序出豬，才能避免爆量價跌。

