台南芒果、鳳梨銷韓 明年各增100噸

台南農產打入韓國市場！韓國ESG農業株式會社、信宣國際昨日在台南市長黃偉哲見證下，與南市楠西福農果菜運銷合作社簽署「二〇二六年芒果及鳳梨契作合作意向書」，明年將供應台南愛文芒果與金鑽鳳梨各一〇〇噸。

黃偉哲表示，此次簽署不僅是對農民努力的肯定，也為台南農產國際化寫下新篇章。此次合作得來不易，市府團隊多次赴韓洽談推廣，包括連續兩年參展韓國首爾食品展等，憑藉誠意與實力贏得韓方信任。台南農產品不僅具備優質口感，亦有完善冷鏈物流與嚴謹生產管理，確保每顆芒果與鳳梨以最佳品質呈現。

農業局長李芳林說，這次簽約是市府推動國際市場策略的重要成果，顯示台南在協助農業合作社及業者拓展海外市場上成效卓著。市府並持續協助業者開發急速冷凍鮮果、果丁、果泥等多樣化產品，符合韓國市場對食品安全與高品質的需求。

台南團隊去年起連續兩年參加「韓國首爾國際食品展」，二〇二四年首度設置「台南物產館」成功爭取一五〇噸鮮果訂單、金額逾一〇〇〇萬元；今年擴大參展祭出逾五〇項在地農漁特產，創近三億元商機，讓「Tainan」成為韓國採購圈新關鍵字。

