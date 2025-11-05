健行嘗山產 白河椪柑節11/8登場

白河南寮椪柑節11月8日登場，結合關子嶺登山與椪柑特色調酒，引領民眾體驗農遊魅力。（記者王涵平攝）

3條登山路線邀民眾走進山林 吃甕窯雞、南寮買椪柑、關子嶺泡湯

白河南寮椪柑節活動十一月八日登場，今年結合關子嶺登山與椪柑特色調酒，引領民眾體驗農遊魅力。

「白河柑巴嗲登山趣×關子嶺酒柑心」記者會昨日在民治市政中心舉辦，南市府副秘書長殷世熙、白河區長董麗華與地方各界人士出席，邀請各地民眾參加在關子嶺嶺頂公園吳晉淮音樂廣場舉行的椪柑節活動。殷世熙表示，白河區公所精選紅葉公園、雞籠山與大凍山等三條登山路線，邀請民眾趁著秋高氣爽，走進山林健行養身，上午登山運動，中午吃甕窯雞、品山產，下午到南寮買椪柑，晚上泡湯放鬆身心。

9日大新營嘉年華 順遊菁寮老街

隔天九日可前往新營參加「大新營嘉年華」，並順遊後壁菁寮老街，體驗農村人文風情，行程豐富又有趣。

台南椪柑種植面積達九百公頃，是全台第三大產區，台南椪柑也是全國最早上市，白河地區種植約一百五十公頃，目前為產季，白河關子嶺的南寮椪柑因背陽坡與日夜溫差大，果實酸甜適中、肉質細緻多汁，深受消費者喜愛，目前進入盛產期。

今年特別推出椪柑入酒的特色調酒

今年特別結合在地農產與創意調酒文化，活動當晚推出以南寮椪柑入酒的特色調酒，讓遊客在泡湯之餘，細細品味「酒柑心」的微醺風情，體驗農產與府城酒吧文化交融的嶄新魅力。

董麗華表示，白河關子嶺是全台少有兼具便利交通與豐富特色的觀光景點，下交流道僅需十分鐘即可抵達。

胡麻季幸胡之味 善化8日舉行

另，台南胡麻季「幸胡之味」活動將於十一月八日在善化區農會登場，緊接著連續三週將陸續於西港、佳里與安定等地接力，串成「香氣巡禮」的農遊盛會，邀民眾走訪產地、感受台南胡麻的香氣魅力與在地農業文化。

