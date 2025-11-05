為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹縣推濱海觀光 海岸風景特定區劃定

    2025/11/05 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    交通部核定「新竹縣海岸風景特定區」，圖為紅樹林「龍貓隧道」。（記者黃美珠攝）

    交通部核定「新竹縣海岸風景特定區」，圖為紅樹林「龍貓隧道」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣第一個縣級風景特定區、「新竹縣海岸風景特定區」獲交通部劃定，區內有國家級的新豐紅樹林濕地生態系統、紅毛港歷史聚落、鳳坑沙灣、新月沙灣濱海景觀及水月休閒農業區等，共約一〇七八．二公頃，涵括新豐和竹北的海岸地帶，縣府將系統化整合資源，提升觀光品質和遊憩效益，帶動地方繁榮。

    涵括新豐、竹北海岸逾千公頃

    縣府交通旅遊處長陳盈州表示，新竹縣海岸風景特定區的北、南界址都在縣內，東以台六十一線、台十五線，西側以海平面〇公尺的等深線處為界，在紅樹林濕地範圍則採六公尺深的等深線為界址。

    陳盈州說，將依實際需求設專責機構經營管理，鎖定新豐紅樹林、鳳坑觀海長堤、新月沙灣濱陸活動為題，把新豐、紅毛港、新月沙灣做為三大核心發展區，從自然生態、水域遊憩以及漁港文化等面向分區打造觀光亮點，號召遊來客認識紅樹林及其底棲的招潮蟹、彈塗魚，或駐足欣賞沙灘落日、或探訪坡頭石滬群等，規劃一日或二日不同遊程。

    規劃探索紅樹林、石滬群遊程

    為了打造這個全縣第一個縣級風景特定區，縣府自二〇二一年起爭取中央觀光前瞻經費九三〇〇萬，改善坡頭石滬海岸的親水空間、鳳坑濱岸水域及竹北新月沙灣兩處遊憩區的服務設施，也活化了石滬觀光休閒地景、優化觀光基礎設施與環境。歷經盤點資源、跨機關協調、召開地方說明會等程序後申請評鑑，上個月獲核定。

    交通部核定「新竹縣海岸風景特定區」，圖為新豐坡頭石滬群。（記者黃美珠攝）

    交通部核定「新竹縣海岸風景特定區」，圖為新豐坡頭石滬群。（記者黃美珠攝）

