「大溪工藝週」7日登場 體驗木作魅力

大溪武德殿展出第二屆大溪國際木家具工藝設計競賽得獎作品。（記者李容萍攝）

桃園市立大溪木藝生態博物館辦理「大溪工藝週」，七至九日登場，今年以「用工藝和世界交朋友」為主題，邀請大家走進百年木藝小鎮，其中最受期待的「打開工場」，將打開六處職人工作空間，包括設計品牌木夫、木匠先生、森平房家具製作所、體驗工作室削磨時光、家族工藝傳承的堂和神桌及北台灣大型剖木廠添富木業社等，透過期間限定開放導覽，帶領大家走進工藝生活現場。

台日46組職人品牌齊聚市集

另有集結各地精彩品牌的「工藝週市集」、趣味滿滿的「工藝體驗」，到「工藝短講」、「工藝餐食」與「工藝遊程」，讓民眾以不同方式貼近工藝、親手創作；八、九日工藝市集齊聚台日四十六組工藝職人品牌，包含木器、陶皿、織物及飲食等，以及聞名世界的桐木、挽物漆器。

此外，日本兵庫縣名列日本六大古窯之一丹波燒的濱田窯、致力傳統工藝轉型的設計團隊TRUNK DESIGN、活躍於地方創生與設計領域的團隊mitemo，以及栃木縣益子町、石川縣加賀市、福島縣會津若松市的工藝職人，將帶著新作品來到大溪「國際主題館」展出，並透過工藝短講分享產業歷史、創作精神到永續發展觀點。活動期間提供接駁車服務，推出精緻一日遊於木博館官網連結報名。

