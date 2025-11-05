桃市公車貼QR Code 乘客即時反映意見

桃市公車年底前完成QR Code（下車鈴下方）張貼。（桃市交通局提供）

桃園市十月廿二日發生桃園客運劉姓司機為了車資投幣足額與否問題，毆打黃姓高中生事件，劉已被公司開除，並被檢方起訴，議員黃家齊昨天在議會市政總質詢，要求市府身為主管機關，應加強對客運司機的管理。

增加秘密客乘車抽查

市府交通局長張新福答詢，已於五大幹線、一一三輛公車完成張貼QR Code，預計年底前全市七九〇輛公車均會貼妥，主要是讓乘客反映意見並即時改善。

教育訓練緩解駕駛壓力

張新福表示，交通局每個月約進行卅次秘密客乘車抽查各路線公車營運狀況，也訪查司機工作情形，本月將增加頻率至六十次，另對司機舉辦情緒、法治等教育訓練，以緩解駕駛工作壓力，改善職場環境，已在十月卅一日、十一月一日辦理兩場乘客服務教育訓練、一場法律責任教育訓練，將陸續安排相關課程；該局也請學校向學生宣導多採刷卡搭車，降低投現可能產生的狀況。

市長張善政談到，大客車駕駛不足也是一大根源，將持續招募鄰近縣市客運到桃市開闢新路線；張新福說，外縣市客運業者計有統聯客運、三重客運、指南客運、金台通運、捷乘客運等，在這幾年陸續加入桃市的公車營運行列。

