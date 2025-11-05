中壢龍岡設靶場 地方憂靠近人口稠密區

龍岡靶場位置圖。（桃市議會國民黨團提供）

周邊涵蓋6里近3萬人 居民擔心成為彈藥庫 軍方：先期評估中

國防部擬在桃園市中壢區龍岡閒置土地增建「輕兵器室內靶場」，議員梁為超、吳嘉和、謝美英昨於議會定期會聯合質詢，痛批此案未跟地方溝通，就計畫在人口稠密區設一萬五千坪靶場，擔憂成為「彈藥庫」，要求市府全力阻止，三人遞交陳情書給市長張善政並要他表態，龍岡地區十多位里長也在議場前高喊「反對設立彈藥庫」；張答詢「不支持軍方在龍岡設置靶場」。

議員、里長陳情 批軍方未溝通

陸軍六軍團指揮部回應，興建輕兵器室內射擊訓練場，有利提升官兵射擊職能，同時改善傳統靶場危安風險與噪音影響，目前在先期評估規劃中，預計明年上半年完成，後續視訓埸管理、部隊訓練效益等綜合考量，並持續與地方溝通。

梁為超表示，靶場預定地周邊屬人口稠密區，涵蓋六個里、兩萬九八六五人，再往外還有三到五萬人口，且預定地面積逾兩萬坪，建物規模達一萬五千坪，合理質疑不只是靶場，實質可能是彈藥庫，將透過立委魯明哲在中央反映民意，要求國防部正視民怨，也要求市長明確表態。

張善政表態 不支持靶場設置

謝美英認為，不管是室內或戶外的靶場，在人口稠密區就不合適，市府務必傳達居民的心聲，如果軍方堅持要來，居民絕對反對到底；吳嘉和要求市府都發局、建管處嚴格把關，不得核准相關工程。

張善政說，市府九月廿六日才聽聞這個消息，軍方要在此處設置靶場可能有其考慮因素，但周邊屬人口密集區且靶場量體大，「所以我們不希望他們來，也不支持靶場設置。」

基地原為直升機起降 閒置20年

市府民政局長劉思遠表示，已行文陸軍司令部提供靶場所在行政區域、設施安全性、噪音控制及周邊環境影響等資料，迄今尚未獲得書面回應。

龍岡里長吳淑情說，靶場預定地過去是直升機起降場地，閒置逾廿年，近日發現有鑽探作業，得知要設置靶場，軍方才在十月廿八日開協調會，卻未說明規模、期程，「太不尊重周邊里長了」，且陸軍專校就有靶場，為何要另行建置。

國防部擬於中壢龍岡增建靶場，居民反對，議員及里長向市府陳情）。（記者鄭淑婷攝）

