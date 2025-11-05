整車垃圾倒鹿港洋仔厝溪 彰縣追囂張男女

彰化縣鹿港鎮洋仔厝溪被不肖人士當成「自家垃圾場」？彰化縣議員凃淑媚昨在議會縣政質詢，播放兩段監視器畫面，竟是不肖之徒深夜把整車垃圾往河床倒的惡劣行徑，她質疑彰化縣政府到底是沒在抓，還是罰太輕？導致彰化縣淪為濫倒垃圾的「天堂」！縣府表示，會以車追人，確認身分與行為後依法開罰。

議員批河床當垃圾場

凃淑媚指出，這處亂倒垃圾熱點，位在南勢社區洋仔厝溪的土地公廟附近。她說，信徒拜拜一直聞到惡臭，發現河床成「垃圾場」，河床旁的樹幹，竟然還吊掛著死貓，濫倒者簡直把河床當成自家後院，想怎麼丟就怎麼丟。

請繼續往下閱讀...

凃淑媚說，十月卅日裝設監視器，沒想到卅日和卅一日兩個晚上就拍到兩起偷丟畫面，卅日晚間一名男子獨自駕車，直接把兩大袋垃圾甩丟河床，卅一日晚一對男女開著轎車，後座和後車廂塞滿垃圾，把整車垃圾往河床倒，卻不知監視器鏡頭就對著拍，亂倒惡行通通都被錄下來了。

彰化縣環保局長江培根表示，棄置廢棄物如果小於一立方米，由環保局依《廢棄物清理法》開罰；從影像來看，其中一人偷倒的垃圾量雖小於一立方米，但垃圾倒往河床行徑，依法就是處二千四百元以上的罰鍰。

監視器全都錄 將開罰

彰化縣政府水利資源處代理處長黃俊峰表示，縣府針對亂倒垃圾的熱點架設移動式監視器，目前每月約四十台的監控量能，垃圾棄置量超過一立方米依《水利法》裁罰，初犯罰鍰是二萬七千五百元起跳、累犯廿五萬元，最重可罰到五百萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法