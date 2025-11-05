全國十大爛人行道 議員︰中市包辦8條

建設局︰為無效灌票結果 僅2條民眾建議改善路段

台中市部分人行道不友善早遭外界詬病，多位議員質詢指出，許多人行道有狹窄的問題，如遭變電箱、電信箱、消防栓佔據，造成連手推娃娃車、輪椅族都過不了，而根據內政部全民參與改善調查，全國十大爛人行道裡台中市就佔了八條，昨要求市府了解，並儘速盤點全市不友善的人行道進行改善。

狹窄、障礙物 輪椅過不了

市府建設局則表示，今年經國土管理署彙整並排除機器人無效灌票的票選結果，並無前十名台中市佔八名的狀況，僅有烏日區中山路一段及南屯區惠中路三段等二條民眾建議改善路段；建設局長陳大田表示，人行道的改善逼近二百公里，通學步道改善近五十公里，目前已盤點完不友善的人行道，已改善一半，預計二年後可全部完成改善。

市府︰2年後完成改善

議員陳淑華表示，二〇二一至二〇二五年台中市人行道計畫的經費，多來自中央，但中央不是只有補助人行道，還有路口改善等，而她在二〇二三年就要求市長盧秀燕要專案計畫執行人行道暨環境整體改善，盧秀燕當年說建設局已編，但四年後，台中市人行道還有多處未改善，如朝馬三街就有一個消防栓直挺挺擋在人行道的中央，向上路的人行道的樹幹比路面寬，手推娃娃車及輪椅族根本就過不去。

議員陳雅惠、蕭隆澤質疑，中央補助四百億給台中市，跟其他城市相比是相當多，但從建設局計畫改善，在明年底盧秀燕任期結束前，人行環境仍然無法完成改善。議員謝家宜說，北屯的重劃區中縱使有規劃人行道，也常常有狹窄、障礙物阻擋等狀況。

議員張芬郁、陳俞融則表示，近兩年台中市雖獲中央核定一六九件人行道改善案、總經費達三五．四一億元，但許多路段出現被機車佔用的情況，導致行人難以通行，建設局應速盤點現有道路，還給行人友善安全通道。

