50年前欠繳450元宿舍費 謝明景捐成大50萬「卸下重擔」

成大校友謝明景保留這張半世紀未繳費的宿舍單。（記者洪瑞琴攝）

「扛了它一輩子，那是我一生的恥辱！」現年七十三歲的成功大學企管系六十四級畢業校友謝明景，在畢業五十週年之際，決定捐出五十萬元回報母校，為半世紀前未繳的一筆住宿舍費畫下句點。他形容，這筆捐款讓自己「卸下肩上沉重的負擔」。

未結帳單留了半世紀

一九七一年，謝明景考上成功大學，當時鄉下孩子能上國立大學極為罕見。大三時為了就近和同學研究功課，住了一學期宿舍費用四五〇元，因學校未催繳，那張繳費單至今仍留著，成為一生的「未結帳單」。

「那時候像是搭火車的逃票小孩有點僥倖心理，覺得反正學校沒催，我就不繳。」謝明景坦言，多年來難以釋懷。直到五年前整理舊物時，重新翻出這張繳費單，再度勾起心中那份愧疚感。於是決定在畢業五十週年的前夕，要把這筆「債」還給學校來贖過。

他估算，當年一碗陽春麵三元，現在是五、六十元，當年積欠的四五〇元，若加上物價變動與利息，約等於四十五萬元，乾脆湊成整數，將於即將來臨的校慶時捐出五十萬元。謝明景說：「半世紀的遺憾，我終於能對自己交代。」

謝明景父親是水泥建築工人，辛苦養活七個孩子。謝明景大學畢業後曾任職鞋廠，一九八一年協助弟弟創立「萬國通路」公司，曾到中國工作八年。歷經多年努力，公司上櫃，他也功成身退，提早退休追求夢想人生。

熱愛單車旅遊的他，曾多次騎行世界各地。一九八八年起，陸續挑戰橫越美國、環日本北海道、橫跨歐洲、縱貫歐洲與阿拉斯加北極圈長征，二〇〇八年更由西向東全程跨越加拿大，途中募得善款約新台幣五十一萬元，回台後捐助八八風災災民及貧困學童午餐。二〇一二年再赴非洲縱騎，帶去親友所捐的七十萬元，沿途捐助貧童。

踩騎過約五十個國家、走遍千山萬水，他更珍惜台灣的民主自由。「很多年輕人以為自由像空氣一樣，理所當然。」謝明景感性地說，自由不是天上掉下來的，台灣能有今天民主，是無數前輩努力的成果，希望年輕世代珍惜這片土地，勇敢築夢、誠實生活。

