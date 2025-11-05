禁運禁宰是否解封今討論 地方不可偷跑

行政院長卓榮泰昨強調，針對非洲豬瘟的邊境防護會重複檢查，跟過去比只有趨嚴沒有放鬆，往後會再加嚴20％的能量做管理。圖為桃園機場旅客在非洲豬瘟手檢區排隊受檢。（記者朱沛雄攝）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部實施禁運禁宰令，非洲豬瘟中央災害應變中心預計今天討論決定是否於明天中午十二時解封，卻傳出有地方縣市的肉品市場自行宣布七日開市，應變中心昨表示，解封與否須中央統一宣布，不可自行宣布解封，會再跟地方宣導並通令禁止。

採登記制秩序出豬 每日最高屠宰3萬頭

農業部評估禁運禁宰期間約增加卅五萬到卅九萬頭毛豬，為秩序出豬，將採登記制度，預計一天屠宰拍賣量最高約三萬頭，部分豬隻可能會超出一二五公斤標準規格，農業部畜牧司司長李宜謙表示，已與冷凍公會協調，會直接送到屠宰場凍存處理，也不會規定上限數，盡可能協助豬農盡速出規格外大豬，未來豬價若遇波動，會提出產銷調節措施，並適時對外說明。

日前中央派一一五名國軍協助台中案場清消，待地面乾燥之際，卻有台中市動保處人員於一日擅闖清消，導致原定三日採檢延後，防檢署長杜麗華表示，預計今天會進行採檢，為符合世界動物衛生組織規定，須在最後案例場清消完成後三個月無案例，才可脫離疫區。

防檢署組長林念農表示，目前全國養豬場、屠宰場、肉品市場、化製場檢測一切正常，疫情僅限梧棲場。

此外，行政院長卓榮泰昨表示，針對邊境的防護，與過去相比只有趨嚴沒有放鬆，往後會再加嚴二十％的能量做管理。

