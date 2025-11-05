為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    市府疫調屢出包 盧秀燕自誇及時拆彈惹議

    2025/11/05 05:30 記者蘇孟娟、蔡淑媛、黃旭磊、蘇金鳳／台中報導
    梧棲豬農父子收押，主婦聯盟、好民文化行動協會等團體痛斥台中市府「過錯全推給豬農父子」。（記者黃旭磊攝）

    梧棲豬農父子收押，主婦聯盟、好民文化行動協會等團體痛斥台中市府「過錯全推給豬農父子」。（記者黃旭磊攝）

    台中市成為非洲豬瘟破口，疫調及防疫狀況百出，中央急救火，市長盧秀燕四日卻在市政會議強調，台中防疫採「全國最嚴格標準」、及時拆彈、化解危機；多名台中市議員質疑，「非洲豬瘟炸彈根本是盧秀燕團隊製造」，中央才是拆彈者，盧秀燕迄今未道歉竟還大言不慚「及時拆彈」，更質疑中央才曝解封曙光，她的發言意在攬功，痛批「做事閃遠遠、搶功跑第一」。

    民團批市長作秀、市府很廢

    包括主婦聯盟、好民文化行動協會等多個民間團體，昨集結在台中市府廣場痛批台中市府行政失控釀「人禍」，卻將過錯全推給豬農父子，狠批「市長作秀、市府很廢」，高喊「誠實面對、道歉下台」。

    副市長：備感遺憾且難辭其咎

    台中市副市長黃國榮則在議會直言不諱，第一時間動保處、農業局及環保局提供不正確訊息，對整體事件影響全台灣人民的生活、養豬產業，「備感遺憾且難辭其咎」；對於是否懲處？僅說目前全力防疫，事件分階段處理。

    另一名副市長鄭照新則對採檢前一天又去養豬場清消一事，坦承是重大錯誤，當天有兩人進場，一個消毒、一個拍照，已送考績委員會處分。

    議員：中央拆彈 盧急搶功

    多名議員不滿盧秀燕及時拆彈說，林德宇、謝家宜、陳俞融質疑，疫情爆發全國養豬產業大受影響，盧秀燕連一句道歉都沒有，也不見懲處，竟還輕描淡寫講及時拆彈、化解危機，防疫做不好只顧政治防身。

    周永鴻及陳淑華直指她的發言意在攬功，這個炸彈根本是盧秀燕領導的市府團隊製造的，真正拆彈者是中央，中央才曝解封曙光，盧秀燕就急搶功。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播