市府疫調屢出包 盧秀燕自誇及時拆彈惹議

梧棲豬農父子收押，主婦聯盟、好民文化行動協會等團體痛斥台中市府「過錯全推給豬農父子」。（記者黃旭磊攝）

台中市成為非洲豬瘟破口，疫調及防疫狀況百出，中央急救火，市長盧秀燕四日卻在市政會議強調，台中防疫採「全國最嚴格標準」、及時拆彈、化解危機；多名台中市議員質疑，「非洲豬瘟炸彈根本是盧秀燕團隊製造」，中央才是拆彈者，盧秀燕迄今未道歉竟還大言不慚「及時拆彈」，更質疑中央才曝解封曙光，她的發言意在攬功，痛批「做事閃遠遠、搶功跑第一」。

民團批市長作秀、市府很廢

包括主婦聯盟、好民文化行動協會等多個民間團體，昨集結在台中市府廣場痛批台中市府行政失控釀「人禍」，卻將過錯全推給豬農父子，狠批「市長作秀、市府很廢」，高喊「誠實面對、道歉下台」。

副市長：備感遺憾且難辭其咎

台中市副市長黃國榮則在議會直言不諱，第一時間動保處、農業局及環保局提供不正確訊息，對整體事件影響全台灣人民的生活、養豬產業，「備感遺憾且難辭其咎」；對於是否懲處？僅說目前全力防疫，事件分階段處理。

另一名副市長鄭照新則對採檢前一天又去養豬場清消一事，坦承是重大錯誤，當天有兩人進場，一個消毒、一個拍照，已送考績委員會處分。

議員：中央拆彈 盧急搶功

多名議員不滿盧秀燕及時拆彈說，林德宇、謝家宜、陳俞融質疑，疫情爆發全國養豬產業大受影響，盧秀燕連一句道歉都沒有，也不見懲處，竟還輕描淡寫講及時拆彈、化解危機，防疫做不好只顧政治防身。

周永鴻及陳淑華直指她的發言意在攬功，這個炸彈根本是盧秀燕領導的市府團隊製造的，真正拆彈者是中央，中央才曝解封曙光，盧秀燕就急搶功。

