化製三聯單不實 豬農父子收押／廚餘蒸煮上傳假照片 中檢將追究是否偽造文書

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，死豬數量卻兜不攏，關鍵的化製三聯單，更是出現甲、乙、丙聯數字不同的離譜狀況，台中地檢署前天再度約談陳姓豬農父子，認定兩人涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪，昨天凌晨將兩人聲押禁見獲准，並追究廚餘蒸煮上傳假照片，是否涉嫌偽造文書。

梧棲養豬場關鍵的死豬數量一再變動，讓外界擔憂斃死豬去向不明、流入市面，由於送化製廠的三聯單中，甲聯與丙聯數字有落差，陳姓豬農疑有不實、塗改的狀況。檢警前天前往梧棲陳姓父子、台中市養豬協會載運死豬的二位司機住居所共四處執行搜索，並約談四人到案說明。詢後認定陳姓父子共同涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪嫌疑重大，並有湮滅、偽造證據及勾串共犯或證人之虞，昨天凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准；二名司機請回。

中市稽查2次 未發現蒸煮鍋爐壞掉

此外，中央疫調發現，梧棲養豬場病毒來自未落實蒸煮廚餘，且該場的蒸煮鍋爐早就壞掉，自今年四月購入二桶廿公斤瓦斯後，就沒有再添購的紀錄，現場也未發現有以廢木材作為燃料的跡象。前進應變所昨天也公布現場照片，廚餘蒸煮設備「滿是鐵鏽」和粉塵，許久沒有使用痕跡，另攪拌及運送到豬欄的設備十分髒污，農業部長陳駿季也批蒸煮機「根本就是裝好看的」。

梧棲養豬場不僅未確實蒸煮廚餘，也未按時上傳蒸煮紀錄，還涉以「歷史畫面」造假。台中市政府曾二次前往現場稽查，卻沒發現養豬場內設備已損壞。對此，台中市副市長鄭照新說，梧棲養豬場的陳姓豬農在疫調時說詞不一，還需要進一步查核比對。

梧棲清潔隊廚餘違規流用另一養豬場

中央疫調也顯示，梧棲清潔隊的廚餘除提供給梧棲養豬場，還違規流用給C養豬場，台中市府稱是梧棲養豬場自行分讓，非洲豬瘟中央災害應變中心昨表示，經查監視器畫面，C養豬場的廚餘車確實有進出梧棲清潔隊。不過，C養豬場有依照規定蒸煮廚餘並上傳資料，該場採檢呈現陰性。對此，鄭照新表示，梧棲清潔隊給廚餘是「認單不認車！」並強烈懷疑陳姓豬農也收運其他地方的廚餘。

環境部環管署副署長劉瑞祥表示，依「廢清法」，廚餘只能提供給得標單一場，不可以分讓。

