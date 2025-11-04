（竹縣）湖口高中設AI班 專科教室缺設備

湖口高中「機器手臂教室」尚待經費到位建置教學設施設備。（記者廖雪茹攝）

新竹縣湖口高中設立全縣首創的AI實驗班，師生九月已進駐王爺壟新校區首期校舍，但專科教室教學設備尚未建置；而嘉豐國小一一一學年度創校，整體校舍去年落成，學生數已超過九百人，卻因工程減項，圖書館仍為毛胚屋，學童得排隊使用臨時圖書室，坐在地墊或趴在地墊上閱讀。

嘉豐國小圖書館 仍為毛胚

立法院教育及文化委員會昨到新竹縣，訪視湖口鄉新湖國小、湖口高中及竹北市嘉豐國小等，代理召委范雲、立委徐欣瑩和地方民代，向教育部政務次長張廖萬堅爭取三校迫切的校園建設。

其中，湖口高中因開辦AI實驗班，學校提出教學空間與設備精進計畫，總經費約二千萬元，內容包括工業級機械手臂、高階AI電腦設備、3D印表機與雷射切割機等。但相關教學設施尚待經費到位後建置。

新湖國小操場老舊 待改善

位於竹北市高鐵特區的嘉豐國小，原規劃的圖書館空間尚無欄杆、天花板、照明設備等，校方以兩間一般教室充當臨時圖書館應急。校長田世崇表示，已提出九九三萬元充實圖書館設施設備計畫爭取經費，期打造兼具閱讀、展演、社群與數位學習的多元學習中心。

另新湖國小學生人數近兩千人、全縣最多，但學校操場因長年使用，跑道出現龜裂、塌陷、排水不良等問題，影響師生上體育課與民眾運動安全。校長柯幸宜表示，已提出總經費五五二萬元的操場改善計畫，期更新跑道並改善排水。

3校向教部爭取計畫補助

張廖萬堅表示，針對學校所提計畫補助有其上限等相關規定，請湖口高中及新湖國小修改計畫後重新申請，並請縣府調整優先補助順序；嘉豐國小案將以專案、提高補助比例的方向努力，期協助三案排入明年預算。

