為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    （竹縣）湖口高中設AI班 專科教室缺設備

    2025/11/04 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    湖口高中「機器手臂教室」尚待經費到位建置教學設施設備。（記者廖雪茹攝）

    湖口高中「機器手臂教室」尚待經費到位建置教學設施設備。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣湖口高中設立全縣首創的AI實驗班，師生九月已進駐王爺壟新校區首期校舍，但專科教室教學設備尚未建置；而嘉豐國小一一一學年度創校，整體校舍去年落成，學生數已超過九百人，卻因工程減項，圖書館仍為毛胚屋，學童得排隊使用臨時圖書室，坐在地墊或趴在地墊上閱讀。

    嘉豐國小圖書館 仍為毛胚

    立法院教育及文化委員會昨到新竹縣，訪視湖口鄉新湖國小、湖口高中及竹北市嘉豐國小等，代理召委范雲、立委徐欣瑩和地方民代，向教育部政務次長張廖萬堅爭取三校迫切的校園建設。

    其中，湖口高中因開辦AI實驗班，學校提出教學空間與設備精進計畫，總經費約二千萬元，內容包括工業級機械手臂、高階AI電腦設備、3D印表機與雷射切割機等。但相關教學設施尚待經費到位後建置。

    新湖國小操場老舊 待改善

    位於竹北市高鐵特區的嘉豐國小，原規劃的圖書館空間尚無欄杆、天花板、照明設備等，校方以兩間一般教室充當臨時圖書館應急。校長田世崇表示，已提出九九三萬元充實圖書館設施設備計畫爭取經費，期打造兼具閱讀、展演、社群與數位學習的多元學習中心。

    另新湖國小學生人數近兩千人、全縣最多，但學校操場因長年使用，跑道出現龜裂、塌陷、排水不良等問題，影響師生上體育課與民眾運動安全。校長柯幸宜表示，已提出總經費五五二萬元的操場改善計畫，期更新跑道並改善排水。

    3校向教部爭取計畫補助

    張廖萬堅表示，針對學校所提計畫補助有其上限等相關規定，請湖口高中及新湖國小修改計畫後重新申請，並請縣府調整優先補助順序；嘉豐國小案將以專案、提高補助比例的方向努力，期協助三案排入明年預算。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播