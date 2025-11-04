桃園護泰雅文資 增口述、織布保存者

Lmuhuw口述傳統是泰雅族語言智慧的結晶，圖為登錄前說明會達少‧瓦旦（左）與巴度瓦旦（右）現身。（桃市文化局提供）

桃園市政府文化局昨天公布，經在復興區召開原住民族文化資產審議會，決議新增「Sqiy（志繼）自力更生之碑」等多項原住民族文化資產，彰顯桃園原住民族文化的深厚底蘊，也展現泰雅族語言與技藝的薪火相傳。

文化局長邱正生表示，新增歷史建築為復興區的「Sqiy（志繼）自力更生之碑」，見證志繼社泰雅族人自漁獵游墾，逐漸轉變為定居生活的歷史進程，泰雅族大豹社早年被迫離開三角湧大豹溪流域，移住至志繼社，引入定耕農業的水稻技術與教育，並規劃梯田改良地形，開鑿志繼水圳。

Lmuhuw口述傳統是泰雅族語言智慧的結晶，承載族群起源、族群遷徙、祖先遺訓等記憶，以口說或吟唱方式，將所欲傳遞的訊息以象徵、比喻的手法呈現；「泰雅族口述傳統─大嵙崁群」原認定保存者僅林明福一人，本次審議新增其子Batu Watan（巴度瓦旦）與Tasaw Watan（達少．瓦旦）為保存者及「台灣泰雅爾族永續協會」為保存團體。

新登錄「泰雅族口述傳統—大豹群」及保存者Yukan Tayax（楊崇德），精通族語與古語運用，能完整敘述部落遷徙史、生活記憶與族群互動歷程。

另，織布文化在泰雅族社會中，具有日常實用與裝飾機能，與信仰、兩性分工等密切相關，本次通過原住民族傳統工藝「泰雅族大嵙崁群、卡奧灣群織布工藝」及認定Upah Tali（王碧珠）、Lomuy Tali（王碧珍）姊妹及Yuri Abaw（宗貞嫻）三位保存者。

