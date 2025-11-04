薑母島廁所飄臭 國際觀光客搖頭

薑母島位於阿姆坪對面，遊客需搭船登島。（資料照，記者李容萍攝）

石門水庫薑母島因偶像劇「命中注定我愛你」打開知名度，但近日有國際觀光客登島旅遊，卻遠遠就聞到廁所飄來的異味，原來是廁所化糞池已六年沒清；觀旅局表示，昨已委託專業公司進行清理，並將積極推動薑母島環境維護計畫。

觀旅局急委外清理化糞池

議員李家興昨於市政總質詢指出，上個月有國際社團前來拜訪議長邱奕勝，當場反映「薑母島風景一流但設備三流」，有來自韓國的觀光客到廁所，距離卅、四十公尺就聞到臭味，經觀旅局到現場勘查，原來是化糞池六年未清；除了廁所環境，島上景點、設施也相當老舊，建議市府投入資源改善。

市長張善政表示，市府會儘速研擬改善計畫，逐步推動後續改善工作。觀旅局長陳靜芳表示，觀旅局於二〇二〇年爭取中央補助整修薑母島步道及舊軍營設施，並委託阿姆坪觀光發展協會代為管理，近期廁所產生異味，是化糞池已滿所致，薑母島因地形限制，車輛無法進入，清理作業須以人力進行清淤、吊裝，透過船舶運送後再由車輛接駁清運，避免影響遊客，清運工作於昨天傍晚進行。

