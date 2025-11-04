《青埔易塞車》 國2大竹交流道 蓋匝道高架橋動土

「國道2號大竹交流道改善工程」昨天動土，舉行祈福典禮。 （記者李容萍攝）

預計2029年完工 尖峰往高鐵站 將由28分鐘縮短為13分鐘

國道二號大竹交流道是中壢區青埔特區主要聯外道路，每逢交通尖峰時刻及青埔地區有大型活動時車流塞爆；交通部高速公路局為紓解壅塞問題，推動「國道二號大竹交流道改善工程」，昨舉辦動土典禮，工程將於大竹交流道出口匝道增設高架橋，延伸跨越市道一一〇甲（中正東路），未來車流可直接跨越中正東路及南青路口，減少地面道路交織情形，預計二〇二九年七月完工，屆時大竹交流道西出至桃園高鐵站，尖峰將由廿八分鐘路程縮短為十三分鐘。

下國道車流 跨越中正東路、南青路口

包括交通部長陳世凱、高公局長陳文瑞、桃園市長張善政、立委魯明哲、涂權吉、郭昱晴、張雅琳等人出席動土典麗，祈求工程順利圓滿平安。

陳世凱表示，國二大竹交流道西出匝道因車流量大且受連絡道台卅一線與市道一一〇甲路口號誌影響，常回堵壅塞，此改善工程完成後，能有效解決大竹交流道西出出口壅塞問題，提供往桃園機場及青埔高鐵站區更為便利的交通。

陳世凱說，桃園市近年來產業快速發展，包括桃園航空城等重大計畫正陸續推動中，交通部關心桃園市的交通需求，包括「國道一號甲線新建工程」及「國二甲由台十五線延伸至台六一線」等國道建設陸續規劃設計及發包中，完工後可有效提升桃園航空城整體聯外交通便利性，促進產業發展。

市府先蓋側車道、拓寬南青路

張善政表示，大竹交流道位於國道二號、台卅一線及市道一一〇甲交會的重要節點，尤其上下班時間非常壅塞，今年二〇二五台灣燈會在桃園舉辦以來，市府深切感受交通部對桃園的重視與支持；而大竹交流道改善工程是地方期盼多年的重大建設，市府提出可行性建議後，交通部迅速審查通過並編列多數經費，展現中央與地方合作的最佳典範。

國1甲、國2甲延伸台61 設計發包中

陳文瑞指出，此計畫建設總經費約十三億五千九百萬元，工期約四年，高公局第一階段先就國道範圍部分進行施工，待桃市府提供第二階段用地後，即可加速完成跨越匝道工程；市府交通局為降低施工期間衝擊，配合高公局辦理側車道及南青路拓寬工程，由航空城工程處施工，預計明年二月完工並交付高公局銜接主體工程。

大竹交流道為桃園地區重要交通節點，每逢青埔有大型活動車流容易塞爆。（記者李容萍攝）

