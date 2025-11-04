雪霸登山 繩索更新、增反光路標

中華民國山難救助協會於雪霸高風險路段檢修並更新總長400米輔助繩索。（雪管處提供）

雪霸國家公園管理處推動公私協力維護雪霸山區環境與安全，今年由中華民國山難救助協會（簡稱山難救助協會）於高風險路段檢修並更新總長四百米輔助繩索，及台灣山盟公益協會（簡稱山盟）於大霸北稜新設置反光路標及告示牌等共八十五處，減少登山意外。

雪管處今年與山難救助協會簽訂步道認養契約，協會教練劉燕龍等八人，於五月前往雪霸園區聖稜線品田斷崖、品田V型鞍及素密達等多處斷崖，檢視受損繩索並更新四百米之靜力繩。

雪管處表示，前述地形均為雪霸園區高風險路段，過往該路段亦曾發生多起令人遺憾的墜崖事故，而山難救助協會贊助經費購置繩索並動員人力克服高山艱困環境並安全完成任務，令人感佩並獲山友肯定好評；惟困難地形所架設之繩索應為輔助性質，山友通過斷崖時仍應自身做好相關確保措施。

山盟近年也與雪管處簽訂多條步道認養契約。此次則與雪管處及林保署新竹分署三方合作，於十月前往大霸北稜路線，施作廿九面里程牌、廿四面叉路指示牌、卅一條雪霸反光路條及一面登山口告示牌，里程牌面內容提供座標、經緯度、相對里程及緊急事故報案編碼等各項資訊並且有反光效果。

雪管處指出，大霸北稜屬荒野型之路線，亦為難度等級第五級之路線，該路線箭竹茂密、步道坡度陡，且部分路段容易迷途，過往該路線曾發生數起山友迷途案件且迄今尚未尋獲，此次透過山盟募集經費動員志工於該長程路線協助完成架設牌面，為爾後山友提供一盞指路明燈。

