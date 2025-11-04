草嶺古道 假日推賞芒專車

「2025草嶺古道芒花季」系列活動，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處推出11月假日限定接駁專車。（東北角風管處提供）

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角管理處）舉辦「二〇二五草嶺古道芒花季」活動，十一月每逢週六、週日（八日、九日、十五日、十六日、廿二日、廿三日、廿九日、卅日）的早上八點卅分到下午一點卅分，分別有六十元「芒花專車」與三二九元「超值套票」，每半小時發車一班，詳情上東北角風管處官網查詢。

東北角風管處處長游麗玉指出，六十元的「芒花專車」將行駛福隆遊客中心到遠望坑口站（土地公廟）接駁，可節省約四十分鐘步行時間；三二九元「超值套票」由福隆遊客中心到遠望坑親水公園第二停車場（草嶺古道入口），可節省約六十分鐘步行時間，超值套票包含福隆便當、芒花限定紀念禮與限量市集抵用券。

深坑微笑山線Party Day 週六舉行

另外，新北市觀光旅遊局將於十一月八日上午十點至下午五點在深坑兒童遊戲公園及深坑廳舉辦「微笑山線Party Day：一起上山Chill一下」活動，結合舞台演出、體驗闖關、知識競賽、創意手作與森Chill市集，詳請請上「新北旅客」臉書粉專查詢。

