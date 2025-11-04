為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北1到8月 逾7700萬觀光人次

    2025/11/04 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長侯友宜表示，新北今年至8月觀光人次逾7700萬人次。（記者羅國嘉攝）

    高雄二〇二三年舉辦的演唱會，吸引一三九萬人次觀光，創造四十五億元經濟產值，新北市議會民進黨團昨天質詢聚焦演唱會與體育經濟。市長侯友宜表示，新北今年一至八月吸引逾七千七百萬觀光人次，新北擁有多元文化、自然景觀與宗教活動等優勢，絕對不輸其他城市。

    市議員邱婷蔚以自身追星經驗指出，演唱會經濟創造的不只是門票收入，更帶動住宿、美食與周邊商圈，建議新北加強活動配套，讓七千萬觀光人次不只是「沾醬油」，而是轉化為地方消費力。

    侯友宜回應，新北歡樂耶誕城去年吸引七七〇萬人次造訪，今年將與國際IP LINE合作，其他還有河海音樂季、中角灣衝浪基地、龍洞浮潛區、八里水上運動中心等特色活動與場域。

    侯友宜提到，宗教文化活動也是觀光推手，日前白沙屯媽祖贊境新北，連續三天人潮爆滿，未來會持續整合觀光、交通，結合周邊活動與粉絲互動，打造粉絲、藝人、城市行銷三贏局面。

    針對新北大巨蛋規劃，侯友宜說，將針對樹林機五和淡海二期土地進行細部評估，新北大巨蛋將以「卅年後的規格」打造，成為新一代的國際展演場館。

