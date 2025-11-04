寵物殯葬自治條例 新北11月送審

毛小孩已成為家庭重要成員，新北市登記犬貓數達卅六萬隻。（記者羅國嘉攝）

登記犬貓數達36萬隻 將明定殯葬程序、收費 確保服務透明

毛小孩成為家庭重要成員，新北市登記犬貓數達卅六萬隻，但新北市議會民進黨團昨天質詢關切動保議題，指新北市尚無合法的寵物殯葬設施，導致價格混亂、管理不一。市長侯友宜回應，市府已完成「寵物殯葬自治條例」草案，預計十一月送議會審議，將明定殯葬程序、收費與業者資格，確保服務透明與制度化。

無合法寵物殯葬設施 導致價格混亂

市議員翁震州質疑，新北市缺乏合法的寵物殯葬設施，導致價格混亂、管理不一，飼主恐被當冤大頭。

申設寵物生命紀念設施 5家審查通過

農業局長諶錫輝表示，目前全國僅有桃園一家合法的寵物殯葬設施，新北共有十五家業者向農業部申請非都市土地變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫，已有五家審查通過，其中一家完成水保工程，準備進行土地變更編定，後續可以申請建照。另外，金山、三芝案因地方反彈聲浪大，業者持續和民眾協調。

中和動物之家 提供樹葬、撒葬服務

侯友宜指出，市府已完成「寵物殯葬自治條例」草擬，預計十一月提送議會審議，將針對殯葬程序、收費透明度與業者資格建立規範；諶錫輝表示，中和動物之家現有生命園區提供樹葬、撒葬服務，將持續提供服務。

市議員李倩萍提到，目前動物醫院收費缺乏統一定價標準，凸顯設立公立動物醫院的必要性，但公立動物醫院原規劃設在三峽，後改至新店，多年來進度延宕。侯友宜回應，目前仍在國土署審議中，通過後將盡速啟動設施規劃設計。

市議員邱婷蔚關心新北是否推動寵物保險。侯友宜表示，台灣產險業者對於投資寵物保險意願不高，因為過去曾有賠率高達百分之百以上的情況，造成產險業者壓力；此外，動保處會與獸醫師公會研議，針對動物醫院收費調整為一致性，並且公開透明。

張維倩關注寵物旅館問題，要求稽查違法旅館人力必須足夠。諶錫輝說明，新北市特定寵物寄養業三六三家，其中純寄養一八二家，另一八一家為混合經營（兼營繁殖、買賣），特定寵物寄養業每年定期查核一次、每兩年辦理評鑑，對於民眾檢舉或陳情案，會不定期辦理查核。此外，侯友宜也責成法制局，針對寵物的消費糾紛，將由專業消保官負起責任。

